Der Vorfall ereignete sich am 16. November 2026 auf dem Luftwaffenstützpunkt Las Palmas in Lima, der Hauptstadt Perus. Kurz vor Abschluss seines sechstägigen Besuchs fuhr der Papst im Papamobil an den versammelten Menschenmengen vorbei, um sich auf die Abschiedsmesse vorzubereiten.

Ein unerwarteter Vorfall mit Papst Leo XIV. in Peru hat die Aufmerksamkeit der internationalen Medien auf sich gezogen. Vor einer Zeremonie, zu der rund 1,5 Millionen Menschen zusammengekommen waren, traf ein aus der Menge geworfener Rosenkranz den Pontifex in der Nähe des rechten Auges. Es handelte sich jedoch nicht um einen Angriff, sondern um die unvorsichtige Geste eines Pilgers, der die Aufmerksamkeit des Papstes erregen und einen Segen erbitten wollte.

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In diesem Moment traf ein aus der Menge geworfener Gegenstand sein Gesicht unter dem rechten Auge. Videoaufnahmen zeigen, wie der Pontifex sich ins Gesicht fasste und Schmerzen verspürte. Ersten Berichten zufolge handelte es sich bei dem Gegenstand um einen Rosenkranz.

Dennoch setzte Leo XIV. seine Fahrt fort. Er begrüßte weiterhin die Menschen und nahm an der geplanten Zeremonie teil. Es wurde mitgeteilt, dass der Vorfall keine ernsthaften Verletzungen verursacht hat.

Warum wurde der Rosenkranz auf den Papst geworfen?

Bei großen religiösen Veranstaltungen versuchen Pilger oft, dem Papst Rosenkränze, Flaggen, Stofftiere oder andere Gegenstände zu überreichen, in der Hoffnung, dass er sie segnet oder die Gegenstände heiligt. Manchmal werden diese Dinge in Richtung des Papamobils geworfen.

Auch in diesem Fall soll das Ziel des Werfers gewesen sein, dem Papst ein Geschenk zu machen und seinen Segen zu erhalten. Solche Aktionen können jedoch gefährlich sein: Es besteht die Möglichkeit, dass geworfene Gegenstände den Pontifex selbst oder seine Begleiter verletzen.

Leo XIV. vergab dem Werfer des Rosenkranzes

Während des Rückflugs nach Rom sprach der Papst mit Journalisten an Bord und reagierte humorvoll auf den Vorfall. Als ein peruanischer Journalist sich für den Vorfall entschuldigte, erklärte Leo XIV., dass er der Person vergeben habe.

Der Pontifex interpretierte die Geste als Ausdruck tiefen Glaubens und den Wunsch, ihm ein Geschenk zu machen. Er erinnerte sogar scherzhaft daran, dass ein Rosenkranz normalerweise im Herzen bleibe, diesmal aber auch eine Spur um sein Auge hinterlassen habe.

Abschluss des Besuchs in Peru

Während seiner sechstägigen Reise durch Peru besuchte Leo XIV. mehrere Regionen des Landes. Die Abschiedsmesse in Lima war einer der Höhepunkte seiner zwölftägigen Südamerikareise.

Der Vorfall mit dem Rosenkranz hat die Frage der Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen erneut in den Fokus gerückt. Selbst gut gemeinte Gesten der Verehrung können durch Unvorsichtigkeit zu unerwarteten Folgen führen.