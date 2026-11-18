Der italienische Künstler Eduardo Castaldo hat die Folgen des Krieges im Gazastreifen, insbesondere das Leid von Müttern und Kindern, durch seine Kunst zum Ausdruck gebracht. Sein Werk, das die Realität in Palästina unter einem heiligen Bild der Jungfrau Maria und Jesus Christus enthüllt, verbreitete sich in den sozialen Medien. Dies berichtete Al Jazeera.

Das Werk mit dem Titel „Holy Mothers of Gaza“ („Heilige Mütter von Gaza“) wurde in der historischen Pappacoda-Kapelle in Neapel ausgestellt. Zunächst ist das Bild der Jungfrau Maria zu sehen, die das Jesuskind im Arm hält. Doch als der Künstler einen Teil des Bildes abreißt, kommt darunter ein echtes Foto aus Gaza zum Vorschein. Es zeigt eine palästinensische Mutter, die ihr Kind inmitten von Trümmern an sich drückt.

Dieses Foto wurde von dem palästinensischen Fotojournalisten Omar al-Qatta aufgenommen. Durch die Kombination der beiden Bilder lenkt der Künstler die Aufmerksamkeit auf die mütterliche Liebe, den Wunsch, das eigene Kind zu schützen, und das schwere Schicksal von Müttern in Kriegszeiten.

Eduardo Castaldo war zuvor fast acht Jahre lang als Fotojournalist im Nahen Osten tätig. Später begann er, dokumentarische Fotografie mit Street Art und künstlerischen Installationen zu verbinden.

Nach Ansicht des Künstlers ist das Zerreißen des heiligen Bildes ein symbolischer Akt, der Trauer ausdrückt und die Menschen zu Mitgefühl aufruft. Mit diesem Projekt möchte der Autor dazu anregen, das schwere Leid der Frauen und Kinder in Gaza nicht zu vergessen.