Die norwegische Nationalmannschaft glich einen Zwei-Tore-Rückstand gegen Dänemark aus und gewann mit 3:2. Der entscheidende Treffer fiel in der Nachspielzeit. Erling Haaland bezeichnete das Jahr 2026 nach diesem kämpferischen Sieg als eine der glanzvollsten Phasen seiner Karriere.

„Es ist so schön, Norweger zu sein!“

In der Nations League lagen die Norweger mit 0:2 zurück. Doch das Team gab nicht auf: Sie glichen aus und sicherten sich in den Schlussminuten den Sieg.

Nach dem Spiel machte Haaland aus seinen Emotionen keinen Hehl.

„Das war eines der großartigsten Fußballjahre, die ich je erlebt habe. Es ist so schön, Norweger zu sein! Vor dem Spiel sagte Ståle Solbakken: ‚Lasst uns dieses fantastische Fußballjahr mit einem Höhepunkt beenden.‘ In der zweiten Halbzeit waren wir absolut dominant“, sagte der Stürmer.

Selbst ein Zwei-Tore-Rückstand konnte die Norweger nicht stoppen

Dänemark erspielte sich früh einen komfortablen Vorsprung. Doch Norwegen übernahm in der zweiten Halbzeit die Initiative, erzielte den Ausgleich und besiegelte den Sieg kurz vor Abpfiff.

Dieses Ergebnis unterstrich nicht nur das Offensivpotenzial des Teams, sondern auch den Glauben an die eigene Stärke in schwierigen Situationen.

Norwegen steht im Viertelfinale!

Der Sieg über Dänemark ermöglichte es Norwegen, den zweiten Platz in der Gruppe zu belegen und in das Viertelfinale der Nations League einzuziehen.

Für Haaland bleibt dieses Jahr durch die Erfolge mit der Nationalmannschaft in Erinnerung. Seine Worte zeigen, dass die Norweger mit den erreichten Ergebnissen zufrieden sind und diesen Schwung in die nächste Runde mitnehmen wollen.