Gigantische 500.000-Kilometer-Explosion auf der Sonne – Was erwartet die Erde?

Auf der Sonne wurde ein rekordverdächtiges Ereignis kosmischen Ausmaßes registriert. Auf der Oberfläche des Sterns erstreckte sich eine Länge von 500.000 Kilometern eine riesige Protuberanz brach aus. Eine heiße Plasmawolke, die um ein Vielfaches größer ist als der Durchmesser der Erde, löste sich von der Sonnenkorona und begann sich durch den offenen Weltraum zu bewegen.

Wissenschaftler konnten diesen einzigartigen und beeindruckenden astronomischen Prozess vollständig mit speziellen Weltraumteleskopen beobachten. Das Labor für Sonnenastronomie des Instituts für Weltraumforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften (IKI RAN) hat offizielle Daten zu den Beobachtungsergebnissen und möglichen Folgen vorgelegt.

Ausmaß der Explosion und Flugbahn

Nach ersten Berechnungen stellt sich die Dynamik des Ereignisses wie folgt dar:

Rekordgröße: Die vom Sonnenkörper ausgestoßene Plasmaschleppe erstreckte sich über 500.000 Kilometer und wurde zu einer der größten Protuberanzen der letzten Zeit;

Faktor, der das Aufprallrisiko mindert: Die Explosion ereignete sich genau am Rand (der Seite) der sichtbaren Sonnenscheibe. Dieser Umstand verringert die Wahrscheinlichkeit eines direkten frontalen und massiven Treffers der Plasmawolke auf die Erde erheblich;

Streifschuss: Obwohl die Hauptmasse zur Seite gerichtet ist, schließen Astrophysiker nicht aus, dass der Rand des Plasmas die Erdmagnetosphäre streifen könnte.

Was erwartet die Erde: Kommunikationsstörungen und magnetische Stürme

Sollte die Peripherie (die äußeren Schichten) der Plasmawolke das Magnetfeld unseres Planeten berühren, könnten eine Reihe geomagnetischer Phänomene auftreten:

Magnetischer Sturm mittlerer Stärke: Aufgrund der Störung der Magnetosphäre besteht die Möglichkeit, dass magnetische Stürme mittlerer Intensität in der Atmosphäre beginnen;

Technologische Auswirkungen: Solche geomagnetischen Wellen können kurzzeitige Ausfälle bei hochpräzisen Navigationssystemen (GPS) verursachen und die Qualität der Funkkommunikation in hohen Breitengraden beeinträchtigen;

Wunder am Himmel – Polarlichter: Der positive Aspekt des Ereignisses ist, dass durch die Kollision mit den oberen Atmosphärenschichten am Nachthimmel erstaunlich helle Polarlichter (Aurora Borealis) entstehen. Astronomen weisen darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, dieses wunderschöne Naturschauspiel auch in relativ südlicheren Regionen zu sehen, in denen solche Phänomene normalerweise nicht beobachtet werden.

Astrophysiker setzen die kontinuierliche Überwachung der Sonnenaktivität und der Weltraumwetterveränderungen fort.