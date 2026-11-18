Was hat José Mourinho zu einem der erfolgreichsten Trainer der Fußballwelt gemacht? Als der portugiesische Experte diese Frage beantwortete, verwies er nicht nur auf Talent oder harte Arbeit, sondern auch auf einen schwierigen Aspekt des Trainerberufs, den viele übersehen. Seiner Meinung nach sind Talent, ständige Vorbereitung und die Fähigkeit, eigene Schwächen vor anderen zu verbergen, entscheidend, um große Ergebnisse zu erzielen.

Mourinho nennt die Hauptfaktoren seines Erfolgs

José Mourinho, Cheftrainer von Real Madrid, äußerte sich in einem Interview mit der Zeitung Marca über das Geheimnis seiner erfolgreichen Karriere.

„Es ist eine Kombination aus mehreren Faktoren. Ich wurde mit einem gewissen Talent geboren und habe mich immer auf den nächsten Schritt vorbereitet. Alles hat sich Schritt für Schritt auf eine für mich günstige Weise entwickelt“, sagte der portugiesische Experte.

Mourinho betont, dass Erfolg nicht zufällig kommt. Ein Mensch muss seine Fähigkeiten erkennen, auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet sein und während seiner gesamten Laufbahn nach neuen Stufen streben.

„Ein Trainer ist immer allein“

Einer der bemerkenswertesten Aspekte in Mourinhos Antwort waren seine Gedanken über die psychologische Belastung des Trainerberufs.

Er sagt, dass ein Trainer von vielen Menschen umgeben sein kann, wie Spielern, Assistenten, Analysten und der Vereinsführung. Aber wenn es darum geht, die wichtigsten Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung für das Ergebnis zu übernehmen, bleibt er oft allein.

„Obwohl wir von vielen Menschen umgeben sind, ist ein Trainer immer allein, und das ist schwer. Man muss in der Lage sein, seine Schwächen zu verbergen“, betonte Mourinho.

Dieser Gedanke zeigt, wie wichtig nicht nur taktisches Wissen, sondern auch psychologische Stabilität in seiner Sicht auf den Fußball ist. Denn ein Trainer spürt die Konsequenzen jeder Entscheidung, wird für Niederlagen kritisiert und muss das Vertrauen innerhalb der Mannschaft aufrechterhalten.

Welche Ergebnisse erzielt Mourinho nach seiner Rückkehr zu Real Madrid?

Der portugiesische Experte kehrte im Sommer 2026 zum Madrider Verein zurück. Dies ist seine zweite Amtszeit bei Real Madrid. Er trainierte die Madrilenen bereits von 2010 bis 2013 und gewann mit dem Team die spanische Meisterschaft, den Pokal sowie den Supercup.

In der laufenden Saison liegt Real Madrid nach dem 12. Spieltag der La Liga mit 30 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Madrilenen empfangen im nächsten Spiel Celta Vigo. Die Begegnung ist für den 22. November um 01:00 Uhr Ortszeit Taschkent angesetzt.

Mourinhos jüngste Überlegungen haben einen wichtigen Aspekt seiner Trainerphilosophie enthüllt: Um eine große Mannschaft zu führen, reicht es nicht aus, nur Fußball zu verstehen. Auf diesem Weg sind Talent, Vorbereitung, Entschlossenheit und die Fähigkeit, auch in den schwierigsten Situationen die Fassung zu bewahren, erforderlich.