Am Himmel von Istanbul bot sich ein einzigartiges Naturschauspiel. Über der Neuen Moschee im historischen Stadtteil Eminönü bewegten sich Hunderte Vögel wie abgesprochen zur gleichen Zeit. Sie bildeten verschiedene Formen am Himmel, sammelten sich in einer Gruppe, teilten sich dann in zwei und vereinten sich wieder. Videos, die dieses Spektakel festhielten, verbreiteten sich in den sozialen Medien rasend schnell.

Die synchrone Bewegung der Vögel wurde auf Kamera festgehalten

Der Vorfall wurde am 17. November 2026 von türkischen Medien berichtet. Am Abend zog der Vogelschwarm, der über den Kuppeln der Neuen Moschee in Eminönü flog, die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich.

Die Vögel bewegten sich mal als ein geschlossener Schwarm, mal teilten sie sich in zwei separate Gruppen. Kurz darauf vereinten sie sich wieder an einem Punkt und bildeten wellenförmige und geschwungene Muster am Himmel. Das Faszinierendste daran war, dass sie bei diesen komplexen Bewegungen nicht miteinander kollidierten.

Laut lokalen Medienberichten wurde die Szene von der Content-Creatorin Şeyma Kurt mit ihrem Smartphone gefilmt. Die Videoclips machten das einzigartige Naturphänomen über der historischen Moschee in Istanbul einem breiten Publikum bekannt.

Was ist das für ein Naturphänomen?

Das koordinierte Verhalten von Vögeln in großen Schwärmen wird wissenschaftlich als Murmuration (Murmelung) bezeichnet. Dieses Phänomen ist besonders bei Starenschwärmen zu beobachten.

Während einer Murmuration beobachtet jeder Vogel die Bewegungen seiner unmittelbaren Nachbarn und passt sich an. Dadurch beginnt der gesamte Schwarm, sich wie ein einziger Organismus zu bewegen. Die Vögel können ihre Richtung augenblicklich ändern, sich trennen und wieder zusammenfinden.

Warum führen Vögel diesen „Tanz“ auf?

Wissenschaftler erklären die Murmuration als eine Strategie der Vögel zur Verteidigung und zum gemeinsamen Flug. Die ständige Bewegung im großen Schwarm erschwert es Raubvögeln, ein einzelnes Ziel zu isolieren.

Darüber hinaus treten solche Schwärme oft auf, wenn sich die Vögel zum Schlafen versammeln. Die abendlichen Flüge dienen auch dazu, sich an einem sicheren Ort zu sammeln.

Das Schauspiel in Istanbul hat erneut gezeigt, wie komplex und harmonisch die Natur agieren kann. Das gleichzeitige Schlagen tausender Flügel über den Kuppeln der historischen Moschee wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis für Stadtbewohner und Touristen.