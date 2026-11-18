Es ist fast 20 Jahre her, dass das Schicksal sie trennte. Doch nach all dieser Zeit trafen die 93-jährige Emina Sari und der 92-jährige Mehmet Sari eine neue Entscheidung: Sie beschlossen, ihr Leben wieder durch das Eheband zu verbinden. Diese Zeremonie in der Türkei erinnerte nicht nur an das hohe Alter des Paares, sondern auch daran, dass man in jedem Lebensabschnitt ein neues Kapitel aufschlagen kann.

Nach 20 Jahren wieder füreinander entschieden

Emina und Mehmet Sari, die im Bezirk Ünye in der türkischen Provinz Ordu leben, ließen sich vor etwa 20 Jahren offiziell scheiden. Das Paar, das fünf gemeinsame Kinder hat, entschied sich nach all den Jahren, wieder eine Familie zu werden.

Sie wandten sich mit dem Wunsch, erneut zu heiraten, an die Stadtverwaltung von Ünye. Daraufhin begannen die Vertreter der lokalen Behörden mit den notwendigen Vorbereitungen für die standesamtliche Trauung.

Der Bürgermeister vollzog die Trauung

Am 16. November 2026 heirateten die 93-jährige Emina und der 92-jährige Mehmet Sari erneut im Rahmen einer Zeremonie, die im Innenhof des Standesamtes der Stadtverwaltung von Ünye stattfand.

Ihre Ehe wurde offiziell vom Bürgermeister des Bezirks Ünye, Hüseyin Tavlı, beurkundet. Der Bezirksgouverneur Kemal Yıldız sowie die Ortsvorsteherin des Stadtteils Çatak, Havva Çetinkaya, nahmen als Trauzeugen teil.

Die Zeremonie fand im Beisein von Angehörigen des Paares und geladenen Gästen statt. Nach der Trauung machten sie gemeinsam Erinnerungsfotos.

Es ist nie zu spät, ein neues Kapitel im Leben aufzuschlagen

Die Geschichte des Paares, das sich im Alter von 93 und 92 Jahren erneut für die Ehe entschied, stieß in den sozialen Medien und in den lokalen Medien auf großes Interesse.

Über die Gründe für die damalige Scheidung von Emina und Mehmet Sari oder darüber, was sie nach all den Jahren wieder zusammengeführt hat, wurden keine Details bekannt gegeben. Doch die Tatsache, dass sie sich nach 20 Jahren Trennung wieder für ein gemeinsames Leben entschieden haben, ist der bemerkenswerteste Aspekt dieser Geschichte.

Manchmal führt das Leben Menschen auf unterschiedliche Wege. Doch das bedeutet nicht, dass alle Türen für immer verschlossen sind. Die Entscheidung des betagten Paares in der Türkei zeigt, dass weder das Alter noch die vergangenen Jahre ein Hindernis für einen Neuanfang sind.