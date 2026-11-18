In der US-Stadt Detroit wurden Fahrgäste öffentlicher Verkehrsmittel Zeugen eines unerwarteten Vorfalls. Zwei Reiter stiegen mit ihren Pferden in einen Stadtbus ein. Das ungewöhnliche Ereignis wurde von den Überwachungskameras des Busses aufgezeichnet und verbreitete sich in den sozialen Medien. Dies berichtete ABC News.

Der Vorfall ereignete sich am 7. November in der Nähe der 7 Mile Road und der Strasburg Street. Als die beiden Reiter an einer Bushaltestelle standen, hielt das Fahrzeug an. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Fahrer führten sie ihre Pferde in den Bus.

Interessanterweise bezeichnete der Fahrer die Pferde scherzhaft als Diensttiere. Die Pferde und ihre Besitzer gingen durch den Fahrgastraum und stiegen kurz darauf durch die hintere Tür wieder aus. Danach setzte der Bus seine Fahrt fort.

Wie sich herausstellte, ist einer der Besitzer der Pferde Jordan Williams, Mitbegründer der Organisation „Urban City Cowboys“. Mit dieser Aktion wollte er auf schwarze Cowboys und Menschen, die sich in Detroit mit Pferdesport beschäftigen, aufmerksam machen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls veranstaltete er in der Gegend ein Wohltätigkeitsereignis und bot Kindern die Möglichkeit, auf den Pferden zu reiten.

Das Verkehrsministerium von Detroit (DDOT) kommentierte den Vorfall und erklärte, dass in Bussen nur Diensttiere zugelassen seien, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die Behörde betonte, dass das Mitführen von Pferden im Bus eine Gefahr für die Sicherheit der Fahrgäste und der Tiere darstellen könne.

Zudem ist geplant, nach dem Vorfall die Qualifikation der Busfahrer zu verbessern und sie erneut über die geltenden Regeln aufzuklären.