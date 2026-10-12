Auf den Seychellen leben 180.000 Riesenschildkröten

Auf dem Aldabra-Atoll auf den Seychellen im Indischen Ozean wurde eine Population von fast 180.000 Riesenschildkröten festgestellt. Neue Forschungsergebnisse bestätigen erneut, dass dieses Gebiet eines der größten Habitate für frei lebende Riesenschildkröten weltweit ist.

Wie der Guardian berichtet, haben Wissenschaftler Beobachtungsdaten aus den Jahren 2018 bis 2022 analysiert und geschätzt, dass etwa 180.000 ausgewachsene und heranwachsende Schildkröten auf dem Atoll leben. Dieser Wert liegt deutlich über den Zahlen früherer Studien.

Interessanterweise ist die Zahl dieser Schildkröten höher als die gesamte menschliche Bevölkerung der Seychellen, die etwa 135.000 Einwohner umfasst.

Wie konnte die Zahl der Schildkröten so stark ansteigen?

Wissenschaftler betonen, dass dieses Ergebnis der Erfolg jahrelanger Naturschutzbemühungen ist. Im 19. Jahrhundert war die Zahl der Riesenschildkröten auf dem Aldabra-Atoll aufgrund von Jagd und menschlichen Aktivitäten auf unter 1.000 Tiere gesunken.

Später wurden die Schutzmaßnahmen für das Gebiet verschärft. Im Jahr 1982 wurde das Atoll in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Auf diese Weise wurde der Erhaltung des natürlichen Lebensraums dieser seltenen Tiere große Aufmerksamkeit gewidmet.

Forschersind der Meinung, dass bei früheren Berechnungen einige Schildkröten übersehen worden sein könnten. Neue Methoden ermöglichten es nun, auch die geschätzte Anzahl der Tiere zu erfassen, die sich im dichten Bewuchs oder in entlegenen Gebieten versteckt hielten.