Fast 100-jährige Schildkröte schreibt Geschichte: Sie wurde erstmals Mutter von 16 Babys!

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Fast 100-jährige Schildkröte schreibt Geschichte: Sie wurde erstmals Mutter von 16 Babys!

Nach fast einem Jahrhundert ohne Nachkommen ist eine Galapagos-Riesenschildkröte endlich Mutter geworden. Die Schildkröte namens „Mommi“ brachte 16 Jungtiere zur Welt und wurde damit zu einer der ältesten Mütter ihrer Art.

Mommi, eine Westliche Santa-Cruz-Galapagos-Riesenschildkröte, lebt seit 1932 im Zoo von Philadelphia. Die fast 100 Jahre alte Schildkröte hatte über 90 Jahre lang keinen Nachwuchs.

Doch im Jahr 2020 gab es eine bedeutende Veränderung in ihrem Leben. Mommi wurde mit Abrazzo, einer weiteren fast 100-jährigen Schildkröte, verpaart. Experten beobachteten den Eiablageprozess genau und schufen die notwendigen Bedingungen. Infolgedessen legte sie ihre ersten fruchtbaren Eier.

Bis zum Sommer 2025 schlüpften 16 Schildkrötenbabys erfolgreich.

Dieses Ereignis ist nicht nur für den Zoo, sondern auch für Programme zur Erhaltung der gesamten Art von großer Bedeutung.

Westliche Santa-Cruz-Galapagos-Riesenschildkröten gelten als vom Aussterben bedroht. Mommis Nachkommen waren zuvor nicht in der Population des Zuchtprogramms der Association of Zoos and Aquariums vertreten.

MommiAbrazzoZoo PhiladelphiaGalapagos-RiesenschildkrötenArtenschutz
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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