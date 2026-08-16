Schildkröte in Brasilien nach 10 Jahren unter einem Fußboden lebend gefunden – wie überlebte sie?

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Schildkröte in Brasilien nach 10 Jahren unter einem Fußboden lebend gefunden – wie überlebte sie?

Bei Renovierungsarbeiten in Brasilien wurde eine Schildkröte lebend gefunden, nachdem sie fast 10 Jahre lang unter dem Fußboden eines Hauses eingeschlossen gewesen war. Der ungewöhnliche Vorfall sorgte in den sozialen Medien für großes Interesse.

Die Hausbesitzer im Bundesstaat Tocantins bemerkten beim Entfernen der Bodenfliesen einen Hohlraum darunter.

Als sie hineinschauten, entdeckten sie eine Gelbfuß-Schildkröte, die als Jabuti bekannt ist.

Der Familie zufolge war der Fußboden etwa 10 Jahre zuvor verlegt worden. Die Schildkröte könnte daher während der Bauarbeiten versehentlich darunter eingeschlossen worden sein.

Am erstaunlichsten ist, dass sie trotz der jahrelangen Gefangenschaft in einem geschlossenen Raum überlebte.

Wie konnte sie überleben?

Experten weisen darauf hin, dass Schildkröten einen sehr langsamen Stoffwechsel haben und daher extrem wenig Energie verbrauchen.

Vermutlich ernährte sich die Schildkröte unter dem Fußboden in minimalem Umfang von Feuchtigkeit, kleinen Insekten und anderen organischen Stoffen.

Als sie gefunden wurde, war die Schildkröte sehr schwach, bewegte sich jedoch noch und reagierte auf ihre Umgebung.

Nachdem sie gerettet und wieder gefüttert worden war, begann sich ihr Gesundheitszustand allmählich zu verbessern.

Die Schildkröte, die fast 10 Jahre unter einem Fußboden überlebte, zeigte einmal mehr, wie erstaunlich die Überlebensfähigkeit der Natur ist.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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