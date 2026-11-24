Wissenschaftler führten eine genetische Analyse durch, um die Gründe für seine Langlebigkeit zu ermitteln. Während der Untersuchung wurden 287 spezifische genetische Varianten im Organismus von Jonathan identifiziert. Diese stehen im Zusammenhang mit wichtigen Prozessen wie der Reparatur beschädigter DNA-Abschnitte, der Energieproduktion in den Zellen, der Regulierung der Insulinaktivität und dem Schutz vor Krebs.

Jonathan ist eine Aldabra-Riesenschildkröte, die etwa 1832 auf den Seychellen geboren wurde. Im Jahr 1882 wurde er auf die Insel St. Helena gebracht, ein britisches Überseegebiet im Atlantischen Ozean. Seitdem lebt er auf dem Gelände der Residenz des Gouverneurs.

Jonathan, eine Riesenschildkröte, die als das älteste lebende Landtier der Welt gilt, ist in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Forscher, die die DNA dieses etwa 194 Jahre alten Tieres untersuchten, identifizierten eine Reihe genetischer Merkmale, die zu seiner außergewöhnlichen Langlebigkeit beitragen könnten.

Einer der Aspekte, der die Forscher besonders überraschte, ist, dass die Steuerungssysteme einiger Gene bei der fast zwei Jahrhunderte alten Schildkröte auf einem Niveau geblieben sind, das dem jüngerer Schildkröten ähnelt. Normalerweise verändern sich diese Prozesse mit zunehmendem Alter des Organismus, was zu einer Beeinträchtigung der Zellfunktionen führen kann.

Experten konzentrieren sich insbesondere auf die Stabilität der Gene, die mit der Funktion der Mitochondrien zusammenhängen, welche die Zellen mit Energie versorgen. Dieser Umstand könnte dazu beigetragen haben, dass Jonathans Organismus seine Funktionen über viele Jahre hinweg effizient erfüllen konnte.

Die Forscher glauben, dass diese Ergebnisse nicht nur helfen könnten, die Langlebigkeit von Tieren besser zu verstehen, sondern auch den Alterungsprozess beim Menschen. Es ist jedoch noch zu früh, um zu dem Schluss zu kommen, dass die bei der Schildkröte identifizierten Merkmale die menschliche Lebensspanne verlängern könnten.

Interessanterweise ist Jonathans Alter selbst für seine Art außergewöhnlich. Während die durchschnittliche Lebenserwartung von Aldabra-Riesenschildkröten bei etwa 80 bis 100 Jahren liegt, hat Jonathan diesen Wert fast verdoppelt.

Heute ist er nicht nur ein Rekordhalter für Langlebigkeit, sondern auch ein einzigartiges Forschungsobjekt für die Wissenschaft. Die Forscher planen, in Zukunft weitere Riesenschildkröten zu untersuchen, um die biologischen Mechanismen zu identifizieren, die helfen könnten, den Alterungsprozess zu verlangsamen.