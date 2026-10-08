Die fast 200-jährige Riesenschildkröte Jonathan feiert einen weiteren Geburtstag

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Die fast 200-jährige Riesenschildkröte Jonathan feiert einen weiteren Geburtstag

Jonathan, eine Riesenschildkröte, die als das älteste lebende Landtier der Welt gilt, lebt weiterhin auf der Insel St. Helena. Im Jahr 2026 hat er ein geschätztes Alter von 194 Jahren erreicht. Laut Guinness World Records ist Jonathan das älteste jemals registrierte Landtier und die langlebigste Schildkröte der Geschichte.

Es wird angenommen, dass Jonathan etwa im Jahr 1832 geboren wurde. Er wurde 1882 von den Seychellen nach St. Helena gebracht und lebt seitdem auf dem Gelände des Gouverneurssitzes, Plantation House. Sein Alter basiert auf Aufzeichnungen, die belegen, dass er bereits bei seiner Ankunft auf der Insel im Jahr 1882 ausgewachsen war.

Während seines fast zweihundertjährigen Lebens war er Zeuge mehrerer britischer Monarchen und zahlreicher historischer Ereignisse. Unter anderem traf die damalige Prinzessin Elisabeth II. im Jahr 1947 auf Jonathan. Auch beim Besuch von Prinz Edward im Jahr 2024 stand er im Mittelpunkt des Interesses.

Trotz seines hohen Alters hat Jonathan immer noch einen guten Appetit. Aufgrund von grauem Star ist sein Sehvermögen stark eingeschränkt und sein Geruchssinn ist verloren gegangen. Dennoch ist sein Allgemeinzustand laut Tierärzten gut und er wird regelmäßig betreut. Er erhält zusätzlich Obst und Gemüse.

Wissenschaftler untersuchen auch die außergewöhnlichen Langlebigkeitsmechanismen von Riesenschildkröten. Studien haben bestimmte genetische Merkmale in den Genomen dieser Tiere identifiziert, die mit der DNA-Reparatur sowie der Vorbeugung von Entzündungen und Krebs zusammenhängen. Solche Forschungen könnten helfen, die biologischen Mechanismen des Alterns besser zu verstehen.

Interessanterweise verbreitete sich im April 2026 in den sozialen Medien eine Falschmeldung über Jonathans Tod. Die Regierung von St. Helena dementierte diese Nachricht und bestätigte offiziell, dass die Schildkröte lebt und wohlauf ist.

Heute ist Jonathan zu einem der Symbole der Insel St. Helena geworden. Im Jahr 2026 wurde ihm von Guinness World Records zudem der besondere Status „ICON“ verliehen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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