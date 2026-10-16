19-jährige Patientin stirbt, weil Krankenschwester zur Hochzeit eines Kollegen ging

In Dagestan wird eine Krankenschwester beschuldigt, den Tod einer 19-jährigen Patientin verursacht zu haben, weil sie zur Hochzeit eines Kollegen gegangen war. Der Vorfall wird derzeit untersucht.

Den Ermittlungen zufolge wurde das Mädchen nach einer geplanten Operation zur Entfernung von Gallensteinen auf ein normales Zimmer verlegt. Doch 10–15 Minuten später verließ die zuständige Krankenschwester das Krankenhaus, um an der Hochzeit eines Kollegen gegenüber teilzunehmen. Vor ihrem Weggang hinterließ sie eine Notiz, in der sie einen anderen Mitarbeiter bat, nach der Patientin zu sehen.

In diesem Moment verschlechterte sich der Zustand der Patientin rapide. Die Mutter des Mädchens suchte auf den Krankenhausfluren verzweifelt nach Hilfe, doch eine rechtzeitige medizinische Überwachung blieb aus. Der Anästhesist war zu diesem Zeitpunkt mit einem anderen kritischen Patienten beschäftigt.

Obwohl die Ärzte versuchten, die Patientin zu retten, kam jede Hilfe zu spät. Die Verstorbene hinterlässt ein Kind, das noch nicht einmal ein Jahr alt ist.