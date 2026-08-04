Kommt Messi zu Cristiano und Georginas Hochzeit? Die Gästeliste steckt voller Geheimnisse

Cristiano Ronaldo und die erwartete Hochzeit von Georgina Rodriguez ist zu einem der meistdiskutierten Themen in der Fußballwelt geworden. Nun kursieren Berichte, dass berühmte Sportler wie Lionel Messi, Neymar, Chabib Nurmagomedow und Conor McGregor zu den Gästen der Zeremonie gehören könnten.

Die Liste der prominenten Gäste wurde jedoch noch nicht offiziell bekannt gegeben. Zwar ist bestätigt, dass Ronaldo und Georgina heiraten wollen, doch ein Großteil der Informationen über Datum, Ort und Eingeladene basiert auf unbestätigten Meldungen in sozialen Netzwerken.

Ronaldo und Georgina sind tatsächlich verlobt

Der Heiratsplan des Paares ist kein bloßes Gerücht. Im August 2025 veröffentlichte Georgina Rodriguez ein Foto mit einem großen Ring und gab bekannt, dass sie Ronaldos Heiratsantrag angenommen hatte. Ihre Verlobung wurde auch von Reuters erwähnt.

In einem Interview mit Piers Morgan im November 2025 sagte Ronaldo, dass der Hochzeitstermin noch nicht feststehe. Damals erklärte er, die Zeremonie nach der Weltmeisterschaft 2026 abhalten zu wollen, während Georgina eine private Feier einer großen Hochzeit vorziehe.

Der Heiratsplan des Paares ist also bestätigt. Wer zur Zeremonie eingeladen wurde, ist bisher jedoch offiziell nicht bekannt.

Haben Messi und Neymar eine Einladung erhalten?

In einem dem Journalisten Esegbona Luis zugeschriebenen Bericht heißt es, Lionel Messi und Neymar stünden auf der Hochzeitsgästeliste.

Es ist verständlich, dass diese Meldung bei Fußballfans großes Interesse weckt. Fast zwei Jahrzehnte lang waren Ronaldo und Messi die Hauptfiguren einer der berühmtesten Rivalitäten der Fußballgeschichte. Wenn einer an der Hochzeit des anderen teilnähme, würde dies als mehr als nur gewöhnliche Gastfreundschaft wahrgenommen werden.

Weder Messi, seine Ehefrau Antonela Roccuzzo, Neymar noch ihre Vertreter haben jedoch bestätigt, eine Einladung erhalten zu haben. Auch wurden keine verlässlichen Dokumente oder offiziellen Stellungnahmen vorgelegt, die die Echtheit der kursierenden Gästeliste belegen. Messis Teilnahme bleibt vorerst reine Spekulation.

Auch die Berichte über Chabib und McGregor sind unbestätigt

Zuvor waren in sozialen Netzwerken Berichte kursiert, wonach auch Chabib Nurmagomedow und Conor McGregor zu Ronaldos Hochzeit eingeladen worden seien.

Ronaldo hat beide Kämpfer bei verschiedenen Veranstaltungen getroffen und pflegt bekanntermaßen ein gutes Verhältnis zu ihnen. Verlässliche Beweise dafür, dass ihnen tatsächlich Hochzeitseinladungen geschickt wurden, gibt es jedoch nicht.

Die Quelle, die den Bericht überprüfte, stellte fest, dass es weder eine offizielle Stellungnahme noch eine verlässliche Bestätigung für Einladungen an Chabib und McGregor gibt. Einige beigefügte Fotos stammen von früheren Treffen und stehen nicht unmittelbar mit der bevorstehenden Hochzeit in Verbindung.

Prominente Person Als eingeladen gemeldet Offizielle Bestätigung Lionel Messi Gemeldet Nein Neymar Gemeldet Nein Chabib Nurmagomedow Gemeldet Nein Conor McGregor Gemeldet Nein

Daher ist es genauer, ihre Namen nicht als bestätigte Gäste, sondern als Personen zu nennen, die in Berichten rund um die Hochzeit erwähnt werden.

Auch Datum und Ort der Hochzeit sind unbekannt

Aktuelle Berichte besagen, dass die Zeremonie am 8. August auf der portugiesischen Insel Madeira stattfinden könnte. Einige Medien schrieben, die Ehe werde in der Kathedrale von Funchal geschlossen, während die Feier im Savoy Palace fortgesetzt werde.

Ronaldo, Georgina oder ihre offiziellen Vertreter haben dieses Datum und diesen Ort jedoch nicht bestätigt. Daher handelt es sich bei den Angaben zum 8. August bislang um eine Pressemeldung, nicht um einen offiziellen Plan.

Außerdem kursieren widersprüchliche Berichte, wonach die Hochzeit bereits heimlich stattgefunden, auf ein anderes Datum verschoben oder ganz verschoben worden sei. In einigen aktuellen Artikeln heißt es, Ronaldos Familie habe Gerüchte über eine geheime Hochzeit zurückgewiesen.

Derzeit ist Folgendes sicher:

Ronaldo und Georgina sind verlobt;

sie planen zu heiraten;

das offizielle Hochzeitsdatum wurde nicht bekannt gegeben;

der Veranstaltungsort wurde nicht bestätigt;

die Gästeliste wurde nicht veröffentlicht.

Eine Beziehung von fast zehn Jahren

Die Beziehung zwischen Ronaldo und Georgina begann etwa 2016 oder 2017. Georgina arbeitete damals in einem Gucci-Geschäft in Madrid; Berichten zufolge lernten sie sich in dieser Zeit kennen. Im August 2025 verlobten sie sich offiziell.

Das Paar zieht gemeinsam fünf Kinder groß:

Cristiano Ronaldo Junior;

die Zwillinge Eva und Mateo;

Alana Martina;

Bella Esmeralda.

Georgina ist die leibliche Mutter von Alana und Bella und übernimmt im Leben aller Kinder Ronaldos eine mütterliche Rolle. 2022 verlor das Paar seinen neugeborenen Sohn Ángel.

Ronaldo bezeichnete die Verlobung als ein neues Kapitel für seine Familie und sagte, er werde Georginas Wunsch nach Privatsphäre bei der Zeremonie respektieren.

Warum sorgte gerade Messis Name für so viel Aufsehen?

Obwohl Ronaldo und Messi viele Jahre lang die großen Rivalen auf dem Spielfeld waren, zeigten sie nie offen persönliche Feindschaft. Bei verschiedenen Veranstaltungen begegneten sich die beiden Fußballer respektvoll.

Deshalb könnte eine mögliche Einladung an Messi zu einer der interessantesten symbolischen Geschichten über das Verhältnis der beiden Stars werden.

Auch Neymars Name wird nicht zufällig genannt. Der Brasilianer spielte mit Messi beim FC Barcelona und bei PSG und traf Ronaldo bei Veranstaltungen außerhalb des Fußballs.

Dass berühmte Namen auf derselben Liste stehen, macht die Meldung jedoch nur interessant. Es beweist nicht, dass sie tatsächlich eingeladen wurden.

Warum nehmen Falschmeldungen rund um die Hochzeit zu?

Ronaldo ist einer der Sportler mit der größten Reichweite in sozialen Netzwerken. Jede Nachricht über sein Privatleben kann innerhalb kurzer Zeit Millionen Menschen erreichen.

Das schafft ein günstiges Umfeld für unbestätigte Informationen. Schon früher kursierten gefälschte Hochzeitsfotos des Paares, gefälschte Einladungen und Berichte über prominente Gäste. 2025 wurde festgestellt, dass ein virales Bild von Ronaldo und Georgina in Hochzeitskleidung mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden war.

Bei Hochzeitsmeldungen ist Vorsicht geboten, wenn folgende Merkmale auftreten:

die Meldung stützt sich ausschließlich auf eine Seite in sozialen Netzwerken;

die Quelle der Einladung oder Gästeliste wird nicht genannt;

auf den offiziellen Seiten von Ronaldo und Georgina finden sich keine Angaben;

die Vertreter der prominenten Gäste bestätigen die Meldung nicht;

mehrere Medien nennen widersprüchliche Daten und Orte.

Die Verlobung ist bestätigt, alles Weitere bleibt vorerst ein Geheimnis

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez bereiten sich nach fast zehn Jahren Beziehung nachweislich darauf vor, eine Familie zu gründen. Wann und wo ihre Hochzeit stattfindet und ob Messi, Neymar, Chabib oder McGregor teilnehmen, ist jedoch weiterhin offen.

Die Esegbona Luis zugeschriebene Gästeliste konnte nicht unabhängig durch andere verlässliche Quellen bestätigt werden. Daher sollte diese Information als Behauptung rund um die Hochzeit und nicht als offizielle Meldung betrachtet werden.

Falls Messi tatsächlich an der Zeremonie teilnimmt, könnte dies eines der symbolträchtigsten Bilder nach der langen Rivalität der beiden großen Fußballer auf dem Spielfeld werden. Bis dahin müssen die Fans auf ein offizielles Foto oder eine Stellungnahme warten.

Glauben Sie, dass Messis Besuch bei Ronaldos Hochzeit zum berühmtesten Gastauftritt der Fußballgeschichte werden würde? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten!