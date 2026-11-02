Ein Waisenjunge, der Angst hatte, an seiner Hochzeit allein zu sein, lud Tausende Fremde ein

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Ein Waisenjunge, der Angst hatte, an seiner Hochzeit allein zu sein, lud Tausende Fremde ein

In China endete die ungewöhnliche Einladung eines 24-jährigen Mannes zu seiner Hochzeit mit einem unerwarteten Ergebnis. Da der junge Mann namens Xu Chenghong keine nahen Verwandten hatte, befürchtete er, dass die Zeremonie an seinem Hochzeitstag leer bleiben würde. Aus diesem Grund beschloss er, über soziale Netzwerke völlig fremde Menschen zu seiner Hochzeit einzuladen.

Es wurde berichtet, dass der junge Mann am 25. Oktober eine offene Einladung auf der chinesischen Plattform Douyin veröffentlichte und jeden dazu aufrief, an seiner Hochzeit teilzunehmen. Er hatte erwartet, dass nur 10 bis 20 Personen kommen würden.

Doch zu der Zeremonie, die am 31. Oktober stattfand, kamen Tausende von Menschen. Einigen Berichten zufolge erreichte die Zahl der Gäste bis zu 10.000. Sie nahmen nicht nur an der Hochzeit teil, sondern brachten dem jungen Paar auch Haushaltsgeräte, Lebensmittel und verschiedene wertvolle Geschenke mit.

Darüber hinaus bereiteten freiwillige Köche die Speisen für die Hochzeit kostenlos zu. Da die Anzahl der Gäste weit über den Erwartungen lag, mussten die örtlichen Behörden den Verkehr regeln. Das Fest wurde auf einen Dorfplatz verlegt, um mehr Menschen unterzubringen.

So erhielt der junge Mann, der befürchtet hatte, seine Hochzeit aufgrund mangelnder Verwandter bescheiden feiern zu müssen, die Aufmerksamkeit Tausender Fremder. Ihr Besuch und ihre Geschenke machten diesen Tag für das junge Paar zu einem unvergesslichen Ereignis.

ChinaDouyinXu ChenghongSoziale NetzwerkeHochzeit
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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