Tanker vor der Küste Rumäniens beschädigt – 7 Seeleute vermisst

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Tanker vor der Küste Rumäniens beschädigt – 7 Seeleute vermisst

Die Sicherheitslage für den Handels- und Frachtschiffsverkehr in den an die rumänische Küste angrenzenden Gebieten des Schwarzen Meeres verschlechtert sich drastisch. Ein unter der Flagge von San Marino fahrender Wine Trader Öltanker wurde durch einen Drohnenangriff schwer beschädigt.

Von den 12 Besatzungsmitgliedern an Bord konnten nur 5 gerettet werden, die übrigen 7 Seeleute gelten als vermisst wurde bekannt gegeben. Derzeit laufen Such- und Rettungsmaßnahmen.

Notrufsignale und nächtliche Zwischenfälle

Details zum Vorfall und Faktoren, die die Spannungen im Schwarzen Meer verdeutlichen:

  • Untergang des Tankers Wine Trader: Das Schiff setzte am 15. Oktober gegen 07:00 Uhr morgens offiziell ein Notrufsignal (SOS) ab;

  • Brand auf einem Chemikalientanker: In derselben Nacht brach auf dem unter der Flagge der Komoren fahrenden und auf den Transport gefährlicher Chemikalien spezialisierten Yara J Tanker ebenfalls ein plötzliches Feuer aus. Glücklicherweise gab es keine Verletzten und die Besatzung konnte das Feuer eigenständig löschen;

  • Ankerplätze: Reuters zufolge lagen beide Schiffe zum Zeitpunkt des Angriffs auf Reede vor der rumänischen Küste.

Angriffe nahe der NATO-Grenzen: 23 Opfer in 10 Tagen

In letzter Zeit ist eine beispiellose Schwächung der Sicherheit auf den maritimen Handelsrouten zu beobachten:

  • Serienangriffe: Medienberichten zufolge wurden in den letzten 10 Tagen allein in den Gewässern nahe der rumänischen und bulgarischen Küste mindestens 5 große Frachtschiffe Ziel von Drohnenangriffen;

  • Ausmaß der Schäden: Infolge dieser Angriffe kamen insgesamt 23 Seeleute ums Leben;

  • Geografische Grenze: Alle Angriffe finden knapp außerhalb der Hoheitsgewässer von NATO-Mitgliedsstaaten statt, weshalb lokale Behörden bisher vorsichtig sind, die Explosionen und Brände offiziell mit russischen Drohnenangriffen in Verbindung zu bringen.

Die systematische Zielsetzung von Handelsschiffen im westlichen Schwarzen Meer versetzt der internationalen Schifffahrtsversicherung und der Logistik von petrochemischen Produkten einen schweren Schlag.

Wine TraderYara JRumänienSchwarzes MeerSchifffahrt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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