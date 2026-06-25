Auf der weltpolitischen Bühne tauchen Nachrichten auf, die die geopolitische Lage ernsthaft und vollständig verändern könnten. Am 24. Juni hat das Unterhaus des rumänischen Parlaments — die Abgeordnetenkammer — einen sensationellen Gesetzentwurf über die Vereinigung mit der benachbarten Republik Moldau verabschiedet.

Diese Entscheidung könnte der erste offizielle Schritt zur Vereinigung zweier Bruderstaaten unter einer gemeinsamen Flagge sein, ein Thema, das seit vielen Jahren diskutiert wird.

Start ohne Abstimmung: Was ist das Verfahren der „stillschweigenden Annahme“?

Das Interessanteste ist, dass dieses Dokument nicht durch traditionelle Debatten und Abstimmungen, sondern im Wege der „stillschweigenden Annahme“ (silent adoption) bestätigt wurde.

Nach dieser ungewöhnlichen Regel der rumänischen Gesetzgebung:

Wenn ein Gesetzentwurf in der Plenarsitzung des Parlaments innerhalb von 45 Tagen nicht diskutiert oder offiziell abgelehnt wird...

gilt er automatisch als angenommen durch diese Kammer!

SOS Romania Dieses Projekt, das auf Initiative der Partei ins Leben gerufen wurde, passierte den Filter des Unterhauses genau in dieser Weise. Der Gesetzentwurf schlägt vor, dass das rumänische Parlament über die Vereinigung des Landes mit Moldau entscheidet und ermächtigt die Regierung, unverzüglich Verhandlungen mit den Behörden in Chișinău aufzunehmen, um den Vereinigungsprozess zu formalisieren.

Maia Sandus Besorgnis und der Druck Russlands

Diese Initiative ist nicht nur ein Wunsch Rumäniens. Im Januar dieses Jahres unterstützte auch die Präsidentin von Moldau, Maia Sandu offen die Idee einer Vereinigung der beiden Staaten. In einem Interview mit dem britischen The Rest is Politics Podcast erklärte sie, dass sie persönlich mit „Ja“ für eine Vereinigung stimmen würde, falls ein gemeinsames Referendum zu dieser Frage abgehalten würde.

Die Meinung der Präsidentin: „In der aktuellen geopolitischen Lage wird es für einen kleinen Staat wie Moldau immer schwieriger, sich als unabhängige Demokratie zu entwickeln und externem Druck, insbesondere dem russischen Einfluss, standzuhalten“.

Besonders vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine wird die Vereinigung mit Rumänien für Moldau als „Plan B“ gesehen, um die Sicherheit zu gewährleisten und einen schnelleren Beitritt zur Familie der Europäischen Union zu ermöglichen.

Zahlen und Fakten: Ist das Volk bereit?

Die Bande zwischen den beiden Staaten sind bereits tief verwurzelt. Beispielsweise besitzt mehr als ein Drittel der 2,4 Millionen Einwohner Moldaus auch die rumänische Staatsbürgerschaft (Reisepass). Darüber hinaus ist Rumänien der wichtigste Handelspartner Moldaus, und Bukarest hat Chișinău massiv dabei geholfen, die energetische Abhängigkeit von Russland zu verringern.

Die Meinungen in der Bevölkerung sind jedoch noch nicht einheitlich. Die Ergebnisse der letzten sozialen Umfrage vom März 2026 sahen wie folgt aus:

Staat Befürworter der Vereinigung Gegner der Vereinigung Rumänien 72% Restliche Moldau 42% 47%

Was ist der nächste Schritt?

Obwohl das Unterhaus das Gesetz „stillschweigend“ genehmigt hat, ist dies noch keine endgültige Entscheidung. Nun wird die Initiative dem Oberhaus des rumänischen Parlaments — dem Senat zur Diskussion vorgelegt, und der Senat wird den endgültigen Punkt setzen. Sollte auch der Senat dieses Gesetz annehmen, könnte sich die Landkarte Europas und das politische Gleichgewicht vollständig ändern.

Wir werden die Situation weiter beobachten!