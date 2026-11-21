Tanker-Explosionen in der Straße von Hormus: Was passiert auf dem Meer?
Es gibt Berichte über eine Reihe von Vorfällen in der für den Welthandel strategisch wichtigen Straße von Hormus, bei denen im Oktober und November Tanker beschädigt wurden, explodierten oder in Brand gerieten. Einige Informationen deuten darauf hin, dass an einem einzigen Tag vier Schiffe auf Seeminen liefen, während andere Berichte einen Supertanker erwähnen, der mehr als zwei Millionen Barrel Öl transportierte.
Die Berichte über eine Verschärfung der Lage rund um die Straße von Hormus häufen sich. Den vorliegenden Informationen zufolge sind in dieser strategischen Wasserstraße zwischen der zweiten Oktoberhälfte 2026 und November mehrere Öltanker auf Seeminen gestoßen, wobei es bei einigen zu schweren Explosionen und Bränden kam.
Die Häufung dieser Vorfälle könnte nicht nur die Sicherheit im Persischen Golf, sondern auch den internationalen Energiemarkt ernsthaft beunruhigen. Bisher wurden jedoch in den vorliegenden Berichten weder die Ursachen aller Explosionen, die Herkunft der Minen noch eine bestätigte Liste der betroffenen Schiffe vollständig belegt.
Mehrere Tanker sollen im November beschädigt worden sein
Den vorliegenden Informationen zufolge beziehen sich die jüngsten Vorfälle auf den 17. und 18. November.
Am 18. November wurde berichtet, dass im östlichen Teil der Straße von Hormus innerhalb eines Tages vier Tanker auf Seeminen liefen, in Brand gerieten und schwer beschädigt wurden.
Einen Tag zuvor, am 17. November, soll die iranische Marine gemeldet haben, dass drei weitere Tanker in der Nähe der Meerenge auf Minen gelaufen und explodiert seien. In dem Bericht wurde besonders hervorgehoben, dass eines der Schiffe mehr als zwei Millionen Barrel Öl geladen hatte.
Nach Angaben der Revolutionsgarde kam es auch zwischen dem 12. und 15. November zur Explosion und zum Brand von zwei großen Öltankern durch Minentreffer.
Somit wurden allein im November mehrere große maritime Vorfälle gemeldet. Um diese jedoch als Einzelfälle zu bewerten und die Gesamtzahl der beschädigten Schiffe zu ermitteln, sind unabhängig bestätigte Informationen erforderlich.
Auch im Oktober wurden Tanker-Explosionen gemeldet
Das Problem beschränkt sich nicht nur auf den November. Den vorliegenden Informationen zufolge gab es bereits Mitte und Ende Oktober eine Reihe ähnlicher Vorfälle rund um die Straße von Hormus.
Unter anderem wird berichtet, dass am 17., 21., 22. und 30. Oktober Supertanker mit einer Ladung von zwei Millionen Barrel Öl sowie andere Schiffe auf Minen liefen, explodierten oder beschädigt wurden.
Einigen Informationen zufolge gerieten die Schiffe auf Minen, als sie sich außerhalb der von Teheran festgelegten oder vereinbarten Routen bewegten.
Sollten sich diese Informationen bestätigen, könnte die Wiederholung der Vorfälle darauf hindeuten, dass die Sicherheit der Schifffahrt in der Meerenge zu einem ernsten Problem geworden ist.
Warum ist jeder Vorfall in der Straße von Hormus für die Welt von Bedeutung?
Die Straße von Hormus ist eine strategische Seestraße, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und dem Arabischen Meer verbindet. Über sie wird ein Großteil des im Nahen Osten geförderten Öls und der Erdölprodukte auf die Weltmärkte transportiert.
Daher kann jedes Sicherheitsproblem in dieser Region den Öltransport beeinträchtigen. Einschränkungen der Tankerbewegungen, steigende Versicherungskosten oder die Wahl sicherere Routen könnten sich auf Lieferzeiten und Kosten auswirken.
Insbesondere Vorfälle mit Supertankern, die große Mengen Öl transportieren, sind für Marktteilnehmer von besonderer Bedeutung, da bereits die Beschädigung eines einzigen großen Schiffes die Lieferkette erheblich stören kann.
Die Herkunft der Minen ist noch unklar
Eine der zentralen Fragen bei den Berichten über die Vorfälle ist, wer die Seeminen gelegt hat und wo sie platziert wurden.
Einige Berichte betonen, dass die Schiffe auf Minen stießen, als sie von den festgelegten Routen abwichen. Dieser Umstand allein beweist jedoch weder die Herkunft der Minen noch wer sie platziert hat.
Zudem sind technische Untersuchungen und Informationen aus unabhängigen Quellen erforderlich, um zu bestätigen, dass alle Explosionen tatsächlich durch Seeminen verursacht wurden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Berichte über Tanker in der Straße von Hormus von großer Bedeutung für den globalen Energiemarkt sind. Es ist jedoch noch zu früh, um endgültige Schlussfolgerungen über das genaue Ausmaß, die Ursachen und die möglichen Verantwortlichen zu ziehen. Bestätigte Informationen dazu werden entscheidend für die Bewertung der Lage in der Region sein.
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