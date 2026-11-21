Es gibt Berichte über eine Reihe von Vorfällen in der für den Welthandel strategisch wichtigen Straße von Hormus, bei denen im Oktober und November Tanker beschädigt wurden, explodierten oder in Brand gerieten. Einige Informationen deuten darauf hin, dass an einem einzigen Tag vier Schiffe auf Seeminen liefen, während andere Berichte einen Supertanker erwähnen, der mehr als zwei Millionen Barrel Öl transportierte.

Die Berichte über eine Verschärfung der Lage rund um die Straße von Hormus häufen sich. Den vorliegenden Informationen zufolge sind in dieser strategischen Wasserstraße zwischen der zweiten Oktoberhälfte 2026 und November mehrere Öltanker auf Seeminen gestoßen, wobei es bei einigen zu schweren Explosionen und Bränden kam.

Die Häufung dieser Vorfälle könnte nicht nur die Sicherheit im Persischen Golf, sondern auch den internationalen Energiemarkt ernsthaft beunruhigen. Bisher wurden jedoch in den vorliegenden Berichten weder die Ursachen aller Explosionen, die Herkunft der Minen noch eine bestätigte Liste der betroffenen Schiffe vollständig belegt.

Mehrere Tanker sollen im November beschädigt worden sein

Den vorliegenden Informationen zufolge beziehen sich die jüngsten Vorfälle auf den 17. und 18. November.

Am 18. November wurde berichtet, dass im östlichen Teil der Straße von Hormus innerhalb eines Tages vier Tanker auf Seeminen liefen, in Brand gerieten und schwer beschädigt wurden.

Einen Tag zuvor, am 17. November, soll die iranische Marine gemeldet haben, dass drei weitere Tanker in der Nähe der Meerenge auf Minen gelaufen und explodiert seien. In dem Bericht wurde besonders hervorgehoben, dass eines der Schiffe mehr als zwei Millionen Barrel Öl geladen hatte.