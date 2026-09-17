„Aufsehenerregender Prozess in Den Haag“: Türkei verklagt Ukraine vor dem Internationalen Strafgerichtshof

Die militärische Konfrontation im Schwarzen Meer hat ein politisches Ausmaß erreicht, das in der Geschichte des Völkerrechts und der Diplomatie beispiellos ist. Wie das renommierte türkische Schifffahrts- und Logistikportal „HaberDenizde“ berichtet, hat die türkische Seite beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag offiziell Klage gegen die ukrainischen Streitkräfte wegen des tödlichen Angriffs auf das Handelsschiff „Reyhan Sarı“ eingereicht. Nuri Koray Kurun, Gründer der Anwaltskanzlei „Memishoglu Kurun“, die den Fall vertritt, gab bekannt, dass der Staatsanwaltschaft des Gerichts unwiderlegbare Beweise für den ukrainischen Angriff vorgelegt wurden.

Den vorliegenden Dokumenten zufolge treten neben dem Schiffseigner auch die 12 türkischen Seeleute, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs an Bord befanden, sowie die Angehörigen des bei dem Vorfall tragisch ums Leben gekommenen 54-jährigen Mechanikers Savaş Çakar als offizielle Kläger auf. Anwälte betonen, dass ein Gutachten bestätigt habe, dass das Schiff von einem Projektil mit Streumunition getroffen wurde, das den Wohnbereich durchschlug und im Inneren explodierte. Dies könnte ein historischer Präzedenzfall für Angriffe auf zivile Handelsschiffe vor einem internationalen Tribunal werden.

Wird Ankara den Rechtsstreit gegen Kiew bis zum Ende führen? Was bedeutet Erdoğans Warnung, dass das Schwarze Meer „kein Ort für Abrechnungen“ sei, und welche Konsequenzen wird das Urteil aus Den Haag haben?

„Streumunition und Opfer im Schiffsinneren“: Die wichtigsten Details der Klage

Offizielle Beweise, die von „HaberDenizde“ und den Anwälten veröffentlicht wurden:

Spuren von Streumunition: Das Gutachten ergab, dass der Wohnbereich der „Reyhan Sarı“ von einem mit Streumunition bestückten Projektil getroffen wurde, wobei Metallsplitter im Inneren des Schiffes verteilt wurden.

Ein Toter, drei Verletzte: Bei dem Angriff am 22. Juli nahe Noworossijsk auf das Schiff, das Kohle vom russischen Hafen Taman in Richtung Trabzon transportierte, kam der 54-jährige Seemann Savaş Çakar im Maschinenraum ums Leben.

Rettungsaktion: Zwei schwer verletzte Seeleute wurden mit Hubschraubern der türkischen Küstenwache in Krankenhäuser in Samsun evakuiert.

Die Klägerseite: Die Klage wurde von der Reederei, den 12 überlebenden Besatzungsmitgliedern und der Familie des verstorbenen Çakar unterzeichnet.

Verfahren in Den Haag: Welche Entscheidung könnte der IStGH treffen?

Aussichten und rechtliche Fristen des Verfahrens vor dem Internationalen Strafgerichtshof:

Erste Phase – 6 Monate: Nach Einschätzung von Anwalt Nuri Koray Kurun wird die erste Phase der Prüfung durch die Staatsanwaltschaft etwa ein halbes Jahr in Anspruch nehmen.

Verfahren kann bis zu 2 Jahre dauern: Es wird erwartet, dass ein vollständiges Urteil des Gerichts bis zu zwei Jahre auf sich warten lassen könnte.

Einzigartiger Präzedenzfall im Völkerrecht: Der Anwalt merkt an, dass es bisher keinen direkten rechtlichen Präzedenzfall des IStGH für solche militärischen Angriffe auf die Handelsflotte gibt, weshalb der Fall von historischer Bedeutung ist.

Anklage wegen Kriegsverbrechen: Die Kläger werten den gezielten Angriff auf ein ziviles Handelsschiff als groben Verstoß gegen das Kriegsvölkerrecht und internationale Konventionen.

Bedrohungen im Schwarzen Meer: Serie von Angriffen auf türkische Schiffe

Die Tragödie der „Reyhan Sarı“ ist kein Einzelfall in der Region:

Angriff auf den Tanker „Altura“: Im März wurde der türkische Öltanker „Altura“ Ziel eines ähnlichen Angriffs; der türkische Verkehrsminister Abdulkadir Uraloğlu sprach damals vom Einsatz unbemannter Boote.

Angriffe auf „Nadezhda“ und „MV Güllük“: Im August wurden bei einem Drohnenangriff auf das Frachtschiff „Nadezhda“ vier Seeleute (darunter drei Türken) verletzt; wenige Tage später wurde der Frachter „MV Güllük“ beschädigt.

Erdoğans deutliche Erklärung: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan betonte nachdrücklich, dass das Schwarze Meer kein „Ort für Abrechnungen“ werden dürfe und Bedrohungen in der türkischen Wirtschaftszone inakzeptabel seien.

Die von Ankaras Anwälten in Den Haag eingereichte Klage beweist, dass die Konflikte im Schwarzen Meer nun nicht mehr nur an der militärischen Front, sondern auch auf dem Parkett der internationalen Justiz und Diplomatie für heftige Reaktionen sorgen.

Glauben Sie, dass der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag die ukrainischen Streitkräfte wegen des Todes eines türkischen Staatsbürgers und des Beschusses eines zivilen Handelsschiffs offiziell anklagen wird? Wie wird diese Klage die diplomatischen und strategischen Beziehungen zwischen Ankara und Kiew beeinflussen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse über den Vorfall im Schwarzen Meer mit Ihren Kollegen und Freunden!