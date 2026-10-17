Ungewöhnliches Projekt einer amerikanischen Schülerin: Tomaten mit Burger-Geschmack

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Ungewöhnliches Projekt einer amerikanischen Schülerin: Tomaten mit Burger-Geschmack

Die amerikanische Schülerin Gabriella Rotberg steht mit ihrem ungewöhnlichen Projekt im Rampenlicht. Die 17-Jährige arbeitet daran, gewöhnlichen Tomaten den Geschmack eines Burgers zu verleihen. Ihr Projekt namens „Impossible Vines“ hat in den USA sogar ein Patent erhalten.

Gabriellas Interesse an der Wissenschaft ist eng mit ihrem familiären Umfeld verbunden. Ihr Vater ist in der Biotechnologie tätig, ihre Mutter forscht an Krebserkrankungen. Deshalb interessiert sich das Mädchen schon seit ihrer Kindheit für wissenschaftliche Studien.

Die außergewöhnliche Idee kam Gabriella im Alter von 15 Jahren. Während sie in der Küche ein Sandwich zubereitete, dachte sie darüber nach, ob es möglich sei, den Geschmack einer Tomate zu verändern und ihr eine Burger-Note zu geben. Später entwickelte sich dieser Gedanke zu einem eigenständigen wissenschaftlichen Projekt.

Gabriellas Initiative zeigt, dass die Kreativität und das wissenschaftliche Interesse junger Menschen zu ungewöhnlichen Ideen führen können. Wie die Tomate mit Burger-Geschmack in Zukunft praktisch umgesetzt wird, hängt von der weiteren Entwicklung des Projekts ab.

Gabriella RotbergImpossible VinesBiotechnologieTomatenBurger-Geschmack
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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