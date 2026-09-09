Neue Kartoffelsorte namens „Aytkhozhin“ in Kasachstan entwickelt

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Neue Kartoffelsorte namens „Aytkhozhin“ in Kasachstan entwickelt

Wissenschaftler aus Kasachstan haben eine neue Kartoffelsorte entwickelt, die sich durch hohen Ertrag und Krankheitsresistenz auszeichnet. Die neue Sorte zeichnet sich zudem durch ihre Anpassung an die lokalen Boden- und Klimabedingungen aus. Dies teilte das Ministerium für Wissenschaft und Hochschulbildung Kasachstans mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die neue Kartoffelsorte „Aytkhozhin“ genannt wurde. Diese Sorte entstand in Zusammenarbeit zwischen Experten des Kasachischen Forschungsinstituts für Kartoffel- und Gemüsebau sowie des Murat-Aytkhozhin-Instituts für Molekularbiologie und Biochemie. Die Sorte wurde auf der Grundlage der Zusammenarbeit dieser Spezialisten entwickelt.

Bei der Entwicklung der neuen Sorte zielten die Wissenschaftler in erster Linie darauf ab, KasachstansBoden- und Klimabedingungen gut angepasste, ertragreiche und gegenüber verschiedenen Krankheiten widerstandsfähige Kartoffeln anzubauen.

Bei der Züchtung der neuen Sorte wurden neben traditionellen Selektionsmethoden auch moderne biotechnologische und molekulargenetische Technologien eingesetzt. Diese Methoden ermöglichten eine effizientere Auswahl wichtiger Kartoffeigenschaften und die Ausprägung der erforderlichen Merkmale der neuen Sorte.

Es wurde mitgeteilt, dass diese Forschungen im Rahmen des Budgetprogramms 267 sowie des programmspezifischen Finanzierungsprojekts für 2024–2026 durchgeführt wurden.

Einer der Schwerpunkte des Projekts ist die nachhaltige Entwicklung des Anbaus von Kartoffeln, Gemüse und Melonen. Gleichzeitig wurde besonderes Augenmerk auf die Verbesserung des Selektions- und Saatgutsystems sowie auf die breite Einführung moderner Agrartechnologien in der Landwirtschaft gelegt.

Die neue „Aytkhozhin“ Sorte ist das jüngste Ergebnis wissenschaftlicher Forschung zur Erzielung hoher Erträge unter kasachischen Bedingungen, zum Anbau krankheitsresistenter Pflanzen und zur effektiven Nutzung moderner Züchtungstechnologien.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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