Anthropic Biolabor entdeckt neues Enzym mithilfe von KI

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Anthropic Biolabor entdeckt neues Enzym mithilfe von KI

Anthropic, eines der führenden Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, hat einen bedeutenden wissenschaftlichen Durchbruch in seinem neu gegründeten Speziallabor bekannt gegeben. Laut ixbt.com hat das neuronale Netzwerk Claude eigenständig genetische Datenbanken analysiert und ein völlig neues Enzymsystem entdeckt, das dem bekannten CRISPR-Editierungsmechanismus ähnelt. Dies berichtet die Nachricht.

Dieser Erfolg zeigt, wie drastisch die Rolle der KI in der Welt der modernen Technologie und Biotechnologie zunimmt. Während des Experiments war die menschliche Beteiligung äußerst begrenzt; Experten gaben lediglich die ursprüngliche Aufgabe vor und überprüften die Ergebnisse des Systems. Alle anderen komplexen analytischen Prozesse wurden vollständig automatisiert durchgeführt.

Analyse großer Datenmengen

Nach Angaben des Unternehmens nahmen etwa 950 Agenten des Claude-Modells an dieser Forschung teil. Sie untersuchten 21 Stunden lang kontinuierlich eine riesige Datenbank von DNA-Sequenzen und verarbeiteten insgesamt 210 Millionen Token. Infolgedessen identifizierte einer der Agenten ein ungewöhnliches, sich wiederholendes Muster im Datensatz und sandte sofort ein Signal an die Forscher.

Zusätzliche Überprüfungen und Labortests durch Experten bestätigten zweifelsfrei, dass Bakteriophagen – Viren, die Bakterien befallen – ein bisher wissenschaftlich unbekanntes Enzymsystem enthalten. Obwohl die genauen Funktionen dieses Systems noch nicht vollständig erforscht sind, wird seine wissenschaftliche Bedeutung hoch eingeschätzt.

Zukunftspläne und wissenschaftliches Umfeld

Der Grund, warum das Anthropic-Team beschlossen hat, diese vorläufigen Daten zu veröffentlichen, besteht darin, die praktischen Fähigkeiten von Claude zu demonstrieren und die wissenschaftliche Gemeinschaft mit den laufenden Entwicklungen vertraut zu machen. Heute rekrutiert das Unternehmen aktiv führende Wissenschaftler für sein Labor und erweitert seine Forschungsbereiche. Insbesondere sind für die Zukunft auch die Suche nach und die Entwicklung von neuen Medikamenten geplant.

Dennoch bleibt abzuwarten, ob diese Entdeckung mit der revolutionären CRISPR-Technologie in der Biotechnologie gleichziehen und praktische Bedeutung erlangen wird. Interessanterweise arbeitet während Anthropic's aktivem Einstieg in das wissenschaftliche Feld auch der Hauptkonkurrent OpenAI an der Lösung immer komplexerer mathematischer Probleme.

AnthropicClaudeBiotechnologieKünstliche IntelligenzDNA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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