Passagier kniet am Flughafen, nachdem der Moskauer Luftraum gesperrt und Flüge gestrichen wurden

Ein bewegendes Video, das die angespannte Lage an den Moskauer Flughäfen nach einer Sicherheitsbedrohung und der massiven Einstellung des Flugverkehrs zeigt, verbreitet sich in den sozialen Medien.

Einer der Passagiere, der stundenlang am internationalen Flughafen Scheremetjewo festsaß und verzweifelt auf Informationen über seinen Flug wartete, kniete vor der Anzeigetafel nieder und betete um Hilfe.

Kniender Passagier: Tränenreiche Momente in Scheremetjewo

In den Aufnahmen, die im Internet für Aufsehen sorgten, ist zu sehen, wie ein Mann vor die riesige elektronische Anzeigetafel tritt, auf die Knie fällt und mit erhobenen Händen flehentlich um den baldigen Start seines Fluges bittet:

Lange Ungewissheit: Die nächtlichen Flugstreichungen und die Verschiebung der Flüge auf unbestimmte Zeit strapazierten die Nerven der Passagiere erheblich.

Der letzte Ausweg — Gebet: Da er keine klaren Informationen erhielt und das Gefühl hatte, dass nur ein Wunder den Abflug ermöglichen könnte, begann der Passagier vor den Augen der gesamten Halle offen zu beten.

Reaktion der Zeugen: Andere Passagiere in der Flughafenhalle beobachteten die Szene mit Erstaunen und Mitgefühl.

Was geschah an den Moskauer Flughäfen?

Dieser Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund massiver nächtlicher Beschränkungen im Luftraum der Hauptstadt:

Vollständige Sperrung des Luftraums: In der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober wurden aufgrund der Gefahr von Drohnenangriffen alle Flughäfen Moskaus (Scheremetjewo, Wnukowo, Domodedowo) für den Flugverkehr gesperrt.

Über 370 Flüge verspätet: Aufgrund der Beschränkungen wurden mehr als 370 Inlands- und Auslandsflüge gestoppt, annulliert oder zu Ausweichflughäfen umgeleitet.

Überfüllte Terminals: Tausende Menschen mussten stundenlang in Flugzeugen und Wartehallen ausharren und auf die Wiederaufnahme des Flugbetriebs warten.

Obwohl die Beschränkungen am Morgen schrittweise aufgehoben wurden, wurde die Szene des knienden Passagiers in Scheremetjewo zu einem symbolischen Bild dafür, wie schwer das Flugchaos die Menschen psychisch belastet hat.