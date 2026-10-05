Neugeborenes und Frau in Flughafentoilette in Moskau tot aufgefunden

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Neugeborenes und Frau in Flughafentoilette in Moskau tot aufgefunden

In einer Toilette im Ankunftsbereich des Moskauer Flughafens Scheremetjewo wurden die Leichen eines Neugeborenen und einer 30-jährigen Frau gefunden. Der Vorfall ereignete sich am 2. Oktober, wie Moskau 24 berichtete.

Nach ersten Informationen brachte die Frau ihr Kind in der Flughafentoilette zur Welt. In Berichten von Strafverfolgungsbehörden und Medien wurde die Vermutung geäußert, dass das Baby möglicherweise erstickt wurde. Die genaue Todesursache des Kindes wird jedoch derzeit durch Ermittlungen und Gutachten geklärt.

Es wurde mitgeteilt, dass die Frau nach der Geburt mit starken Blutungen ins Krankenhaus gebracht wurde. Ärzte versuchten, ihr Leben zu retten, doch die Frau verstarb. Einige Quellen berichteten, dass ein hoher Blutverlust die Todesursache war.

Das Russische Ermittlungskomitee hat ein Strafverfahren zu dem Vorfall eingeleitet. Die Ermittler untersuchten den Tatort, befragten Zeugen und ordneten gerichtsmedizinische Untersuchungen an. Die Todesursachen der Frau und des Kindes sowie alle Details des Vorfalls werden derzeit ermittelt.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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