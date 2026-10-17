Flüge aus Usbekistan konnten nach Drohnenangriffen nicht in Moskau landen

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Flüge aus Usbekistan konnten nach Drohnenangriffen nicht in Moskau landen

Nach großflächigen Drohnenangriffen auf die russische Hauptstadt Moskau wurden im Luftraum der Stadt Notfall-Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Aufgrund des vorübergehenden Flugverbots an den Moskauer Flughäfen (Scheremetjewo, Domodedowo, Wnukowo, Schukowski) wurden insgesamt mehr als 370 Flüge verspätet oder gestrichen.

Diese schwierige Situation in Usbekistanbetraf auch Passagierflugzeuge, die in Richtung Moskau unterwegs waren – zwei Maschinen in der Luft wurden zu anderen Ausweichflughäfen umgeleitet.

In welche Städte wurden die Flüge aus Usbekistan umgeleitet?

Aufgrund der Einschränkungen am Himmel in Usbekistankonnten die Passagiere ihr Ziel nicht rechtzeitig erreichen:

  • Flug Taschkent – Moskau: Der Flug SU1871 (Airbus A320-214) der Fluggesellschaft Aeroflot von Taschkent (TAS) nach Scheremetjewo (SVO) konnte nicht in Moskau landen und wurde zum Flughafen Pulkowo in Sankt Petersburg umgeleitet;

  • Flug Samarkand – Moskau: Das Flugzeug der Ural Airlines, das vom internationalen Flughafen Samarkand in die russische Hauptstadt gestartet war, änderte seine Route und musste am Flughafen Kolzowo in Jekaterinburg landen.

Nächtlicher Angriff: 134 Drohnen abgeschossen

Nach offiziellen Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergei Sobjanin wurde in der Nacht eine sehr große Anzahl unbemannter Luftfahrzeuge, die auf die Stadt zusteuerten, neutralisiert:

  • Aktivität der Luftabwehr: Insgesamt 134 Kampfdrohnen wurden von der russischen Luftabwehr abgeschossen;

  • Plan „Teppich“ (Kower): Zur Gewährleistung der Sicherheit wurden alle zivilen Flugzeuge in der Luft in Warteschleifen geleitet oder zu Ausweichflughäfen in benachbarten Regionen umgeleitet.

Aktuelle Lage: Einschränkungen werden aufgehoben

Nach der nächtlichen Anspannung und den Unannehmlichkeiten normalisiert sich der Betrieb der Flughäfen allmählich:

  • Wiederaufnahme der Flüge: Seit dem Morgen wurden die strengen Einschränkungen an den Flughäfen der Hauptstadt schrittweise aufgehoben und die Abfertigung von Flugzeugen kehrt zum normalen Zeitplan zurück;

  • Verschiebungen im Flugplan: Dennoch kann es aufgrund der Hunderte verspäteten Flüge im Laufe des Tages weiterhin zu Verschiebungen und Wartezeiten im Flugplan kommen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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