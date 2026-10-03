Leichen einer Frau und eines Babys auf einer Toilette am Flughafen Moskau gefunden

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Leichen einer Frau und eines Babys auf einer Toilette am Flughafen Moskau gefunden

Am Flughafen Scheremetjewo in Moskau hat sich ein schwerer Vorfall ereignet. Am 2. Oktober wurden in einer der Toiletten im Ankunftsbereich des Flughafens die Leichen einer Frau und eines Neugeborenen gefunden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dies berichtete „Meduza“ unter Berufung auf Informationen der Ermittlungsbehörde für die Region Moskau.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden brachte die 30-jährige Frau ihr Kind ersten Vermutungen zufolge auf der Flughafentoilette zur Welt. Die vorläufige Untersuchung geht davon aus, dass das Handeln der Frau zum Tod des Säuglings führte.

Laut Informationen der den Sicherheitsbehörden nahestehenden Telegram-Kanäle „Mash“, „Baza“ und „112“ war die Frau aus der Türkei nach Moskau geflogen. Am Flughafen setzten bei ihr die Wehen ein und sie begab sich in eine der Toilettenkabinen.

Es wird berichtet, dass Menschen, die die Schreie der Frau hörten und Blutspuren in der Toilette sahen, versuchten, ihr zu helfen. Sie lehnte die angebotene Hilfe jedoch ab.

Daraufhin wurden Ärzte gerufen, um der Frau medizinische Hilfe zu leisten. Sie verstarb jedoch infolge eines hohen Blutverlusts.

Nach Angaben der Publikation „Mash“ stammte die Verstorbene ursprünglich aus der Ukraine und war in der selbsternannten Volksrepublik Lugansk (LNR) registriert.

Wie die Publikation schreibt, war die Frau gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer 11-jährigen Tochter aus der Türkei angereist. Der Ehemann gab an, nichts von der Schwangerschaft seiner Frau gewusst zu haben.

Derzeit werden Ermittlungen zu diesem Vorfall durchgeführt. Alle Details des Ereignisses, die Umstände, die zum Tod der Frau und des Babys führten, sowie die genauen Ursachen werden im Rahmen der Untersuchung geprüft.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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