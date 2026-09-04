Polen führt vorübergehende Beschränkungen für den Flugverkehr in seinen östlichen Regionen an der Grenze zur Ukraine und Belarus ein. Die Entscheidung bedeutet keine vollständige Schließung des Luftraums: Die neue Regelung betrifft hauptsächlich Flüge bis zu einer Höhe von etwa 3 Kilometern über dem Boden.

Die polnische Seite begründete diese Maßnahme mit der Notwendigkeit, schnell auf potenzielle Bedrohungen im Luftraum reagieren zu können und die Manövrierfähigkeit der Luftverteidigungssysteme des Landes zu erweitern.

In Polen entsteht eine neue Sperrzone

Die polnische Flugsicherungsbehörde (PANSA) hat ein NOTAM zur Einführung eines neuen eingeschränkten Luftraums mit dem Code EPR134 veröffentlicht. Er ersetzt die bisher aktive

EPR131 Zone. Die wichtigsten Parameter der neuen Regelung sind:

Beschränkungen gelten im Osten Polens, nahe den Grenzen zu Belarus und der Ukraine;

eine Beschränkung gilt für Flüge vom Boden bis

FL95; FL95 entspricht etwa 3 Kilometern Höhe;

die neue Zone ist mit dem Code EPR134 gekennzeichnet;

die Beschränkungen gelten vom 10. September bis zum 9. Dezember. Warum hat Warschau diese Entscheidung getroffen? Berichten zufolge wurde die Entscheidung auf Antrag des polnischen Einsatzführungskommandos getroffen.

In der offiziellen Erklärung heißt es, das Hauptziel sei es, ausreichend Bewegungsfreiheit für Luftverteidigungssysteme zu gewährleisten, um schnell auf potenzielle Bedrohungen reagieren zu können. Die neue Regelung zielt darauf ab, die Manövrierfähigkeit der Luftverteidigungssysteme zu erhöhen. Gleichzeitig plant die polnische Regierung, die Auswirkungen der Beschränkungen auf die Zivilluftfahrt so gering wie möglich zu halten.

Gibt es ein Risiko für Passagierflugzeuge?

Eine der wichtigsten Fragen ist, ob die neue Regelung reguläre Passagierflüge beeinträchtigen wird?

Nach aktuellen Informationen

werden zivile Flugzeuge, die in großen Höhen fliegen, ihren Betrieb wie gewohnt fortsetzen

.

Dies liegt daran, dass sich die neue Beschränkung hauptsächlich auf den Luftraum in geringer Höhe bis FL95, also etwa 3 Kilometer, bezieht.

Daher ist es nicht korrekt, die von Warschau getroffene Entscheidung als vollständige Schließung des polnischen Luftraums zu bewerten.

Wie lange gelten die Beschränkungen? Laut PANSA ist das vorübergehende Regime vom10. September bis zum 9. Dezember

festgelegt.

Während dieses Zeitraums gelten zusätzliche Anforderungen für Flüge in geringer Höhe in den östlichen Regionen Polens.

Die Entscheidung kann je nach Sicherheitslage verlängert oder geändert werden.

Hängt diese Entscheidung mit Drohnen zusammen? Im offiziellen Kommentar der polnischen Seite liegt der Schwerpunkt auf der Sicherung der Luftverteidigung und der Fähigkeit, schnell auf potenzielle Bedrohungen zu reagieren. Einige Berichte deuten darauf hin, dass Drohnen-Vorfälle im Nordwesten Russlands zugenommen haben, nachdem ähnliche Beschränkungen auf polnischem Gebiet eingeführt wurden.

Es gibt jedoch keine offiziellen Beweise, die einen

direkten Zusammenhang zwischen diesen beiden Fällen bestätigen

. Daher gibt es keine Grundlage, solche Vermutungen als Fakten zu akzeptieren.

Polen und die baltischen Staaten bestreiten ebenfalls ihre Beteiligung an solchen Vorfällen.

Was ändert sich — und was nicht?

Der wichtigste Aspekt der Entscheidung Warschaus ist, dass Polen seinen Luftraum nicht vollständig schließt.

Die Änderungen betreffen hauptsächlich den Flugverkehr in geringer Höhe im östlichen Teil des Landes an der Grenze zur Ukraine und Belarus. Internationale Flüge und Passagierflüge in großen Höhen werden voraussichtlich wie gewohnt fortgesetzt.

So versucht die polnische Regierung, die Auswirkungen auf die Zivilluftfahrt minimal zu halten und gleichzeitig die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken.

Fazit: Die von Warschau getroffene Entscheidung ist keine vollständige Schließung des polnischen Himmels, sondern die Einführung einer vorübergehenden Beschränkung im Luftraum bis etwa 3 Kilometer über dem Boden nahe der Grenze zur Ukraine und Belarus. Genau diese Beschränkung soll es den Luftverteidigungssystemen ermöglichen, bei potenziellen Bedrohungen schneller zu handeln..

O‘zgarishlar asosan mamlakatning Ukraina va Belorussiya bilan chegaradosh sharqiy qismidagi past balandlikdagi havo harakatiga taalluqli. Katta balandlikdagi xalqaro va yo‘lovchi reyslar esa amaldagi tartibda davom etishi kutilmoqda.

Shunday qilib, Polsha hukumati xavfsizlik choralarini kuchaytirish bilan bir vaqtda fuqarolik aviatsiyasiga ta’sirni minimal darajada saqlashga harakat qilmoqda.

Asosiy xulosa: Varshava qabul qilgan qaror Polsha osmonini to‘liq yopish emas, balki Ukraina va Belorussiya chegarasi yaqinida yer sathidan taxminan 3 kilometrgacha bo‘lgan havo hududida vaqtinchalik cheklov o‘rnatishdan iborat. Aynan shu cheklov havo mudofaa tizimlariga ehtimoliy xavflar yuzaga kelganda tezroq harakat qilish imkonini berishi kerak.