Aufregende Änderungen bei der Green Card: Bewerbungsstart am 1. November und Ergebnisse in Kürze

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Aufregende Änderungen bei der Green Card: Bewerbungsstart am 1. November und Ergebnisse in Kürze

Die Details für die lang erwartete neue Saison der Diversity Visa (Green Card) Lotterie der USA wurden bekannt gegeben. Die diesjährige Saison zeichnet sich durch deutlich veränderte Fristen und neue finanzielle Anforderungen aus.

Die wichtigste Neuerung: Der Bewerbungsprozess ist nicht mehr kostenlos. Zum ersten Mal in der Geschichte der Lotterie wurde eine symbolische Gebühr pro Antrag sowie die Möglichkeit eingeführt, die Ergebnisse nicht wie üblich nach einem halben Jahr, sondern bereits nach wenigen Tagen zu erfahren.

Genaue Daten und Fristen der neuen Saison

Gemäß dem festgelegten Verfahren wird die Lotterie in einem sehr kurzen und schnellen Format durchgeführt:

  • Beginn der Registrierung: Die Annahme der Anträge beginnt offiziell am 1. November ;

  • Ende der Annahme: Die Registrierung 30. November wird vollständig eingestellt;

  • Bekanntgabe der Ergebnisse: Man muss nicht monatelang auf die Antworten warten – die Namen der Gewinner werden bereits wenige Tage später, am 3. Dezember , bekannt gegeben.

Offizielle Gebühr von 1 Dollar und Anforderung einer persönlichen Visa-Karte

In dieser Saison werden strenge finanzielle Beschränkungen eingeführt, um Betrug und eine Flut von gefälschten Anträgen zu verhindern:

  • Registrierungsgebühr: Von jedem Antragsteller wird eine offizielle Gebühr in Höhe von 1 US-Dollar erhoben;

  • Nur die eigene Karte: Die Zahlung muss zwingend über eine auf den Namen des Antragstellers ausgestellte internationale Visa-Karte erfolgen;

  • Risiko der Ablehnung: Wenn die Zahlung von der Karte einer anderen Person (Verwandte, Freunde oder eine fremde Agentur) erfolgt, kann der Antrag ohne Prüfung storniert oder abgelehnt werden;

  • Vorbereitung: Experten empfehlen dringend, vor Beginn der Registrierung eine persönliche Visa-Karte bei der Bank zu eröffnen und das Guthaben aufzuladen.

Es ist ratsam, dass unsere Landsleute, die eine Green-Card-Bewerbung planen, die oben genannten neuen Regeln berücksichtigen und ihre persönlichen Karten rechtzeitig beantragen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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