$100.000-Hürde für Green Cards: Trump plant neue finanzielle Anforderung

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$100.000-Hürde für Green Cards: Trump plant neue finanzielle Anforderung

Eine weitere strenge Maßnahme zur Einschränkung der legalen Einwanderung in den USA wird diskutiert. Die Regierung von Präsident Donald Trump erwägt für bestimmte ausländische Staatsbürger, die eine Green Card über amerikanische Konsulate beantragen, eine finanzielle Kaution (Depot) in Höhe von 100.000 Dollar einzuführen. Dies berichtete die einflussreiche The Wall Street Journal (WSJ) unter Berufung auf mit dem Plan vertraute Quellen.

Zamin.uz liefert Details zu dieser erwarteten strengen Anforderung und den Zielen, die dahinterstehen.

Was ist das Hauptziel der neuen Initiative?

Dieses vom US-Außenministerium entwickelte Projekt ist Teil einer groß angelegten Kampagne zur Reform des legalen Migrationssystems und zur Stärkung der Kontrolle. Die Hauptziele sind wie folgt:

  • Reduzierung des Zustroms von Personen mit begrenzten finanziellen Mitteln: Einschränkung der Einreise von Migranten, die sich wirtschaftlich nicht selbst in den USA versorgen können.

  • Garantie der Unabhängigkeit: Sicherstellung, dass neue Einwanderer sich unabhängig versorgen können, ohne auf staatliche Leistungen und Sozialhilfesysteme angewiesen zu sein.

  • Schutz der Steuerzahler: Einsparung von Geldern amerikanischer Steuerzahler und Entlastung der lokalen Sozialsysteme.

Wie wird das 100.000-Dollar-Kautionssystem funktionieren?

Laut den Autoren des Projekts ist dieser Betrag nicht dauerhaft, sondern vorübergehend und erstattungsfähig von Natur aus.

Rückzahlungsmechanismus: Wenn ein Green-Card-Inhaber nach der Ankunft in den USA einige Jahre lang ohne staatliche Sozialleistungen lebt, d. h. nicht zu einer „Belastung für die Gesellschaft“ (public charge) für das System wird, wird ihm diese 100.000-Dollar-Kaution vollständig zurückerstattet.

Experten sind jedoch der Meinung, dass diese Kaution trotz ihrer Erstattungsfähigkeit aufgrund ihrer hohen Summe für viele Menschen aus der Mittel- und Unterschicht zu einer unüberwindbaren Hürde werden wird.

Zwei Sichtweisen: Die Debatte zwischen Befürwortern und Kritikern

Dieser Vorschlag sorgt in den politischen und öffentlichen Kreisen der USA für hitzige Diskussionen.

Was sagen die Befürworter der Reform?

Was sagen die Kritiker der Neuerung?

Schutz der Wirtschaft: Verhindert, dass das US-Sozialversicherungssystem aufgrund übermäßiger Belastung zusammenbricht.

Diskriminierung: Diese Anforderung ebnet nur wohlhabenden Einwanderern den Weg und verschließt die Türen für einfache Arbeiter vollständig.

Verantwortungsvolle Migration: Stellt sicher, dass nur Menschen mit einer soliden finanziellen Basis und der Fähigkeit zur Selbstversorgung ins Land kommen.

Ein Schlag für Entwicklungsländer: Versperrt den Weg für talentierte Fachkräfte aus asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern, die nicht über großes Kapital verfügen.

Wann könnte die Entscheidung in Kraft treten?

Derzeit befindet sich dieses Verfahren nur in der Diskussionsphase und wird vom Außenministerium bearbeitet. Experten weisen darauf hin, dass eine endgültige Entscheidung in den kommenden Monaten getroffen werden könnte und ein wichtiger Bestandteil des Programms der Trump-Regierung zur umfassenden Reform des US-Einwanderungssystems werden könnte.

Donald TrumpUSAZamin.uzThe Wall Street JournalUS-Außenministerium
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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