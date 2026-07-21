USA erwägen 100.000-Dollar-Kaution für Green-Card-Bewerber

Die Trump-Administration in den USA prüft ein System, bei dem ausländische Staatsbürger, die über US-Konsulate eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis (Green Card) beantragen, eine Kaution in Höhe von 100.000 US-Dollar hinterlegen müssen. Diese Maßnahme wird von Washington entwickelt, um den Einwanderungsstrom drastisch zu reduzieren, insbesondere bei Personen mit begrenzten finanziellen Mitteln.

Zamin.uz The Wall Street Journal liefert unter Berufung auf Quellen Details zu den erwarteten Einschränkungen und deren Funktionsweise.

Wie funktioniert das Kautionssystem und wann wird das Geld zurückerstattet?

The Wall Street Journal berichtet, dass das Team um Trump intensiv an diesem neuen Mechanismus arbeitet, wie mit den Plänen vertraute Quellen bestätigen.

Die wichtigsten Details sind:

Kautionshöhe: Die Kaution soll voraussichtlich 100.000 Dollar betragen, kann sich jedoch im Laufe der Diskussionen noch ändern (höher oder niedriger ausfallen).

Testphase: Das Außenministerium plant, dieses System zunächst in einer begrenzten Anzahl von Ländern als Pilotprojekt zu testen.

Bedingung für die Rückerstattung: Antragsteller können die hinterlegte Kaution erst nach Erhalt der US-Staatsbürgerschaft zurückerhalten. Dieser Prozess dauert in der Regel mindestens 5 Jahre.

Hauptziel: Sollte ein Green-Card-Inhaber nach dem Umzug in die USA nicht in der Lage sein, sich und seine Familie finanziell zu versorgen, dient diese Einlage als Garantie und Versicherung für den Staat.

Offizielle Stellungnahme des Außenministeriums

Der Sprecher des Außenministeriums, Tommy Pigott, kommentierte die Initiative und legte die Position des Präsidenten klar dar:

Tommy Pigott: «Präsident Trump hat deutlich gemacht, dass diejenigen, die in die Vereinigten Staaten einwandern wollen, finanziell in der Lage sein müssen, für sich selbst zu sorgen.»

Er fügte hinzu, dass das Außenministerium gemäß dem Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetz sorgfältig prüft, inwieweit es von einigen Visumantragstellern eine Kaution verlangen kann, um «nachzuweisen, dass sie über die notwendigen Mittel verfügen, um für sich selbst zu sorgen».

Wichtige Eckpunkte des neuen Vorschlags

Indikator Details Vorgesehene Kautionshöhe 100.000 Dollar (Änderungen vorbehalten) Rückzahlungsfrist Erst nach Erhalt der US-Staatsbürgerschaft (mindestens 5 Jahre) Ausführende Behörde US-Außenministerium und Konsulate Anfangsphase Als Pilotprojekt in bestimmten Ländern

Einwanderungsregeln werden weiter verschärft

Zur Erinnerung: Bereits im Mai dieses Jahres haben die US-Behörden die Verfahren für Green-Card-Anträge erheblich verschärft. Nach den neuen Regeln müssen ausländische Staatsbürger Anträge auf dauerhaften Aufenthalt ausschließlich von außerhalb der USA stellen.

Ausnahmen werden nur für Personen gemacht, deren Aufenthalt den nationalen Interessen der USA entspricht.