Ein Junge auf den Philippinen hat Angst vor der Spritze und beginnt den Adhan zu rufen (Video)

Ein Video, das einen Jungen auf den Philippinen zeigt, der während einer Impfung den Adhan (Gebetsruf) rezitiert, hat sich in den sozialen Medien weit verbreitet. Die ungewöhnliche Reaktion des Jungen namens Teytey erregte die Aufmerksamkeit vieler Nutzer und sorgte für Erheiterung. Dies berichtete Sinjali.

Im Video ist zu sehen, wie der Junge laut den Adhan ruft, während eine Krankenschwester ihm eine Spritze gibt. Er wiederholt unter anderem den Teil des islamischen Glaubensbekenntnisses: „Aschhadu alla ilaha illallah“.

Das in den sozialen Netzwerken geteilte Video löste bei den Nutzern unterschiedliche Reaktionen aus. Während einige die aufrichtige Geste des Jungen lobten, fanden andere sein Verhalten während der Injektion amüsant.

Es wird berichtet, dass der Beitrag mit dem Video über 1,4 Millionen Likes gesammelt hat.