Ein Junge auf den Philippinen hat Angst vor der Spritze und beginnt den Adhan zu rufen (Video)

·7·Welt
Ein Junge auf den Philippinen hat Angst vor der Spritze und beginnt den Adhan zu rufen (Video)

Ein Video, das einen Jungen auf den Philippinen zeigt, der während einer Impfung den Adhan (Gebetsruf) rezitiert, hat sich in den sozialen Medien weit verbreitet. Die ungewöhnliche Reaktion des Jungen namens Teytey erregte die Aufmerksamkeit vieler Nutzer und sorgte für Erheiterung. Dies berichtete Sinjali.

Im Video ist zu sehen, wie der Junge laut den Adhan ruft, während eine Krankenschwester ihm eine Spritze gibt. Er wiederholt unter anderem den Teil des islamischen Glaubensbekenntnisses: „Aschhadu alla ilaha illallah“.

Das in den sozialen Netzwerken geteilte Video löste bei den Nutzern unterschiedliche Reaktionen aus. Während einige die aufrichtige Geste des Jungen lobten, fanden andere sein Verhalten während der Injektion amüsant.

Es wird berichtet, dass der Beitrag mit dem Video über 1,4 Millionen Likes gesammelt hat.

PhilippinenTeyteyIslamSchahadaVideo
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Kind in China stürzt 4 Meter in die Tiefe und kommt mit leichten Verletzungen davonKind in China stürzt 4 Meter in die Tiefe und kommt mit leichten Verletzungen davon23 September 16:02Videos eines brasilianischen Bauernjungen erobern Millionen von HerzenVideos eines brasilianischen Bauernjungen erobern Millionen von Herzen12 Oktober 09:28Kind in China zwischen Zug und Bahnsteig gestürzt (Video)Kind in China zwischen Zug und Bahnsteig gestürzt (Video)9 Oktober 14:25Schreckliches Feuer auf einer Passagierfähre auf den Philippinen: Über 80 Menschen vermisstSchreckliches Feuer auf einer Passagierfähre auf den Philippinen: Über 80 Menschen vermisst10 September 12:48So etwas gab es noch nie: Junge in China steckt sich Zahlenschloss in die Nase (Video)So etwas gab es noch nie: Junge in China steckt sich Zahlenschloss in die Nase (Video)12 August 11:10Auf den Philippinen wird aus einer Bananensorte erstaunlicher Stoff für Taschen und Rucksäcke gewonnenAuf den Philippinen wird aus einer Bananensorte erstaunlicher Stoff für Taschen und Rucksäcke gewonnen10 Juli 09:07
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig