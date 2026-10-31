Einer der aktivsten Vulkane auf den Philippinen ist ausgebrochen (Video)

Der Mayon, einer der aktivsten Vulkane auf den Philippinen, ist am 30. Oktober ausgebrochen. Der Ausbruch erzeugte eine Aschewolke, die bis zu 3.000 Meter über den Krater aufstieg. Dies berichtete der Nachrichtensender NDTV.

Nach Angaben des Philippinischen Instituts für Vulkanologie und Seismologie begann der Ausbruch um 11:53 Uhr Ortszeit und dauerte etwa sechs Minuten. Die aufsteigende dichte Asche wurde durch den Wind in Richtung West-Südwest getragen. Infolgedessen wurde in den Gebieten Daraga, Guinobatan, Camalig und umliegenden Regionen der Provinz Albay mit Ascheregen gerechnet.

Ersten Informationen zufolge wurden in den umliegenden Städten und Dörfern keine Verletzten oder Schäden gemeldet.

Aufgrund der verstärkten vulkanischen Aktivität hat das PHIVOLCS die Gefahrenstufe für den Mayon auf einer Skala von 0 bis 5 von Stufe 2 auf Stufe 3 angehoben. Experten empfahlen die Evakuierung der Bewohner in der permanenten Gefahrenzone innerhalb eines Radius von 6 Kilometern um den Krater. Zudem wurden Piloten gewarnt, den Luftraum in der Nähe des Gipfels zu meiden.

Experten gaben an, dass eine neue Phase magmatischer Eruptionen am Mayon begonnen hat. Dies erhöht das Risiko für Lavaströme sowie pyroklastische Ströme, die aus extrem heißen Gasen und vulkanischem Material bestehen, in den kommenden Tagen und Wochen.

Zur Information: Der 2.462 Meter hohe Vulkan Mayon liegt etwa 330 Kilometer südöstlich der philippinischen Hauptstadt Manila. Er ist einer der aktivsten Vulkane des Landes und für seine nahezu perfekte Kegelform bekannt.