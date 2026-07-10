Auf den Philippinen wird aus einer Bananensorte erstaunlicher Stoff für Taschen und Rucksäcke gewonnen

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Auf den Philippinen wird aus einer Bananensorte erstaunlicher Stoff für Taschen und Rucksäcke gewonnen

Auf den Philippinen entwickelt sich die Abaca-Bananensorte zu einem wichtigen Rohstoff, nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die Industrie. Lokale Landwirte gewinnen Fasern aus den Stängeln dieser Pflanze und beteiligen sich an der Herstellung eines umweltfreundlichen Stoffes namens Bananatex.

Zuerst werden die Fasern aus dem Abaca-Stängel gewonnen. Nachdem sie getrocknet wurden, werden sie zu einem festen Garn verarbeitet. Aus diesem Garn wird dann der Stoff hergestellt. Das fertige Material wird für die Produktion von Taschen, Rucksäcken und Reisegepäck verwendet.

Bananatex wird aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt und ist wasserabweisend. Deshalb wird es für Artikel des täglichen Gebrauchs eingesetzt.

Experten für ökologische Materialien betonen, dass solche Stoffe eine Alternative zu synthetischen Produkten auf Kunststoffbasis sein können. Ihre Verwendung trägt dazu bei, Mikroplastikabfälle zu reduzieren.

Ein weiterer Aspekt des Projekts betrifft die Landbevölkerung. Der Anbau von Abaca ermöglicht es philippinischen Landwirten, ein stetiges Einkommen zu erzielen. Gleichzeitig hilft diese Pflanze bei der Wiederaufforstung lokaler Wälder und beim Bodenschutz.

PhilippinenBananatexNachhaltige ModeAbacaUmweltfreundlich
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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