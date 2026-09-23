Kind in China stürzt 4 Meter in die Tiefe und kommt mit leichten Verletzungen davon

In der chinesischen Provinz Hunan ist ein etwa 7 bis 8 Jahre alter Junge beim Fahrradfahren aus einer Höhe von 3 bis 4 Metern in die Tiefe gestürzt. Der Vorfall ereignete sich am 19. September im Bezirk Lanshan der Stadt Yunyong. Dies berichtete The Paper.

Es wurde bekannt, dass der Junge beim Radfahren die Kontrolle verlor und gegen eine Mauer am Straßenrand prallte. Durch den Aufprall stürzte er von der Mauer in die Tiefe.

Glücklicherweise landete das Kind auf einer weichen Stelle mit dichtem Gras und Ranken. Dies milderte den Aufprall des Sturzes erheblich. Nach dem Vorfall stand der Junge von selbst auf und kletterte wieder nach oben.

Anwohner berichteten, dass das Kind keine ernsthaften Verletzungen erlitten habe, sondern nur leichte Schürfwunden davontrug. Der Vorfall wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.