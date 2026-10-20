Prognose bis 2035: Welche Ingenieure werden am meisten gefragt sein?

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Prognose bis 2035: Welche Ingenieure werden am meisten gefragt sein?

In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz und Automatisierung den globalen Arbeitsmarkt grundlegend verändern, bleibt der Bedarf an echten Ingenieuren nicht nur bestehen, sondern wächst auf ein Rekordniveau.

Laut einem Bericht des umfassenden Berichts für den Zeitraum 2025–2035veröffentlicht vom US Bureau of Labor Statistics, wird die Zahl der Arbeitsplätze im Ingenieurwesen im nächsten Jahrzehnt um 8 Prozent steigen. Zum Vergleich: Die allgemeine Beschäftigungsquote im Land wird im gleichen Zeitraum nur um 3,5 Prozent wachsen. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach Ingenieuren mehr als doppelt so schnell wachsen wird wie der allgemeine wirtschaftliche Indikator.

Die 9 am schnellsten wachsenden Ingenieurdisziplinen

Der Bericht beziffert die Ingenieurbranchen, die in den kommenden Jahren eine hohe Nachfrage verzeichnen werden, in konkreten Prozentzahlen:

  • Industrieingenieurwesen — 12 Prozent (Absoluter Spitzenreiter: fast 45.400 neue Arbeitsplätze werden geschaffen);

  • Maschinenbau — 11 Prozent;

  • Elektrotechnik — 10 Prozent;

  • Computertechnik — 9 Prozent;

  • Luft- und Raumfahrttechnik — 8 Prozent;

  • Bioingenieurwesen — 8 Prozent;

  • Materialwissenschaften — 8 Prozent;

  • Agrartechnik — 7 Prozent;

  • Bauingenieurwesen — 6 Prozent.

Prognose bis 2035: Welche Ingenieure werden am meisten gefragt sein?

Prozentuale Kennzahlen und tatsächliche Arbeitsplätze: Ein wichtiger Unterschied

Experten warnen davor, dass ein hohes prozentuales Wachstum nicht automatisch Millionen neuer offener Stellen bedeutet. Alles hängt von der bestehenden Basis der Fachkräfte in der jeweiligen Branche ab:

  • 6 Prozent im Bauingenieurwesen: Obwohl es auf den ersten Blick nach einem niedrigen Prozentsatz aussieht, bedeutet dies aufgrund der Größe der Branche etwa 24.500 neue Arbeitsplätze;

  • 7 Prozent in der Landwirtschaft: Obwohl der Prozentsatz höher ist, bedeutet dieser Zuwachs aufgrund der Spezialisierung des Bereichs in der Praxis einen Bedarf von nur 100 zusätzlichen Fachkräften.

Wer steht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt an erster Stelle?

Es wird darauf hingewiesen, dass als einer der am schnellsten wachsenden Bereiche auf dem gesamten Arbeitsmarkt unterstützende Gesundheitsdienste identifiziert wurden. Vor dem Hintergrund der alternden Bevölkerung und der steigenden Nachfrage nach medizinischen Leistungen wird für diesen Sektor ein Beschäftigungsanstieg von 13,3 Prozent prognostiziert.

Diese Berechnungen stellen die Nettowachstumsprognose für Arbeitsplätze auf dem US-Markt für den Zeitraum 2025–2035 dar und definieren die strategischen Hauptrichtungen für junge Menschen und Technologiebegeisterte bei der Berufswahl.

US Bureau of Labor StatisticsIndustrieingenieurwesenMaschinenbauKünstliche IntelligenzArbeitsmarkt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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