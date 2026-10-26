Chinas „Kupferkönig“ zu lebenslanger Haft verurteilt: Der Fall des riesigen Maike-Imperiums

·47·Welt
Chinas „Kupferkönig“ zu lebenslanger Haft verurteilt: Der Fall des riesigen Maike-Imperiums

Einer der größten Handelsriesen Chinas — Maike Metals International dessen Gründer und Leiter, der 61-jährige Unternehmer, der einst als „Kupferkönig“ des Landes bezeichnet wurde, He Jinbi wurde wegen Vertragsbetrugs und Bestechung zu lebenslanger Haft verurteilt. Dies berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf ihre Quellen.

Laut dem unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefällten Urteil des Gerichts in Xi'an haben die betrügerischen und illegalen Finanzpraktiken der Unternehmensführung für mehrere große chinesische Banken ein direktes Verlustrisiko von über 1 Milliarde Dollar verursacht. Der milliardenschwere Unternehmer selbst hat Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Ein Imperium, das mit 8,7 Tausend Dollar begann: 25 Prozent des chinesischen Kupfermarktes

Der geschäftliche Werdegang von He Jinbi war einer der bemerkenswertesten Aufstiege in der modernen Handels- und Industriegeschichte Chinas:

  • Erste Schritte: 1993 gründete er in Xi'an mit Freunden das Handelshaus Maike, nachdem sie einen Kredit über nur 50.000 Yuan (nach damaligem Kurs etwa 8,7 Tausend Dollar) aufgenommen hatten;

  • Aufstieg zum Kupfergiganten: Das Geschäft, das ursprünglich mit dem Verkauf von elektrotechnischen und mechanischen Produkten begann, spezialisierte sich bald auf den Handel mit Metallschrott, Kupferdraht und raffiniertem Kupfer;

  • Monopolstellung am Markt: Auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung deckte Maike Metals allein ein Viertel (25 %) der gesamten Kupferrohstoffimporte Chinas ab.

Kettenreaktion der Krise: Pandemie, Zusammenbruch des Immobiliensektors und Metallpfänder

Die riskanten Finanzmodelle des Unternehmens begannen während der Pandemie zu scheitern:

  • Riskantes Kreditmodell: Das Unternehmen Maike nahm Kredite in Milliardenhöhe auf, indem es riesige Kupferbestände, die in seinen Lagern gelagert und transportiert wurden, bei Banken verpfändete;

  • Immobilienkrise: Neben dem Handel investierte der Magnat massiv in den Bau von Hotels und Geschäftszentren. Doch die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt ließ diese Gelder „einfrieren“;

  • Pandemie und Preisverfall: Die strengen Covid-Beschränkungen des Jahres 2022 brachten die Logistik zum Erliegen, während der drastische Rückgang der Kupferpreise auf dem Weltmarkt zu Liquiditätsengpässen und der Unfähigkeit führte, Schulden zu begleichen.

Verhaftung, Insolvenz und die Position der Verteidigung

Der endgültige Zusammenbruch des Imperiums und der Gerichtsprozess entwickelten sich wie folgt:

  • Spektakuläres Verschwinden: Im Oktober 2023 verloren die Mitarbeiter des Unternehmens den Kontakt zum Chef, kurz darauf wurde bekannt, dass er von der Polizei verhaftet worden war. Im darauffolgenden Monat meldete Maike offiziell Insolvenz an;

  • Argumente der Anwälte: Vor Gericht betonten die Verteidiger, dass der Unternehmer keine betrügerischen Absichten gehabt habe und das Unternehmen seine Verpflichtungen gegenüber den Banken über ein Jahrzehnt lang regelmäßig erfüllt habe;

  • Fehler der Banken: Nach Ansicht der Verteidigung war einer der Hauptgründe für die entstandenen massiven Bankverluste ein schwaches Risikomanagementsystem der Gläubiger selbst.

Wichtige Kennzahlen zum Fall Maike Metals und He Jinbi

Kennzahl

Details

Hauptbeschuldigter

He Jinbi (Gründer von Maike Metals, 61 Jahre)

Gerichtsurteil

Lebenslange Haftstrafe (Berufung eingelegt)

Anklagepunkte

Vertragsbetrug, Bestechung und Finanzverbrechen

Risiko für Banken

Über 1 Milliarde Dollar

Gründungsjahr des Unternehmens

1993 (Startkapital — 8,7 Tausend Dollar)

Historische Position

Kontrollierte 25 Prozent der chinesischen Kupferimporte

Datum der Insolvenz

November 2023

Der Fall He Jinbi bleibt als eines der größten Finanzverbrechen in der Geschichte der globalen Rohstoffmärkte in Erinnerung, das in China infolge der Pandemie und der Immobilienkrise ausgelöst wurde.

He JinbiMaike Metals InternationalChinesische WirtschaftKupfermarktWirtschaftskriminalität
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Welche Strafen gibt es in Zentralasien für Gewalt gegen Kinder?Welche Strafen gibt es in Zentralasien für Gewalt gegen Kinder?17 Oktober 18:59Leiterin eines Kindergartens in China nach Vergiftung von Kindern zu lebenslanger Haft verurteiltLeiterin eines Kindergartens in China nach Vergiftung von Kindern zu lebenslanger Haft verurteilt18 Oktober 17:14Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu rettenVater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten9 September 15:16USA erheben neue Anklagen gegen Maduro und seine EhefrauUSA erheben neue Anklagen gegen Maduro und seine Ehefrau8 Oktober 16:56„Schlächter von Bosnien“ im Gefängnis gestorben: Verurteilter des Haager Tribunals ist tot„Schlächter von Bosnien“ im Gefängnis gestorben: Verurteilter des Haager Tribunals ist tot27 August 19:07Erste Hinrichtung einer Frau in Tennessee seit über 200 JahrenErste Hinrichtung einer Frau in Tennessee seit über 200 Jahren30 September 09:03
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt