Chinas „Kupferkönig“ zu lebenslanger Haft verurteilt: Der Fall des riesigen Maike-Imperiums

Einer der größten Handelsriesen Chinas — Maike Metals International dessen Gründer und Leiter, der 61-jährige Unternehmer, der einst als „Kupferkönig“ des Landes bezeichnet wurde, He Jinbi wurde wegen Vertragsbetrugs und Bestechung zu lebenslanger Haft verurteilt. Dies berichtete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf ihre Quellen.

Laut dem unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefällten Urteil des Gerichts in Xi'an haben die betrügerischen und illegalen Finanzpraktiken der Unternehmensführung für mehrere große chinesische Banken ein direktes Verlustrisiko von über 1 Milliarde Dollar verursacht. Der milliardenschwere Unternehmer selbst hat Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Ein Imperium, das mit 8,7 Tausend Dollar begann: 25 Prozent des chinesischen Kupfermarktes

Der geschäftliche Werdegang von He Jinbi war einer der bemerkenswertesten Aufstiege in der modernen Handels- und Industriegeschichte Chinas:

Erste Schritte: 1993 gründete er in Xi'an mit Freunden das Handelshaus Maike, nachdem sie einen Kredit über nur 50.000 Yuan (nach damaligem Kurs etwa 8,7 Tausend Dollar) aufgenommen hatten;

Aufstieg zum Kupfergiganten: Das Geschäft, das ursprünglich mit dem Verkauf von elektrotechnischen und mechanischen Produkten begann, spezialisierte sich bald auf den Handel mit Metallschrott, Kupferdraht und raffiniertem Kupfer;

Monopolstellung am Markt: Auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung deckte Maike Metals allein ein Viertel (25 %) der gesamten Kupferrohstoffimporte Chinas ab.

Kettenreaktion der Krise: Pandemie, Zusammenbruch des Immobiliensektors und Metallpfänder

Die riskanten Finanzmodelle des Unternehmens begannen während der Pandemie zu scheitern:

Riskantes Kreditmodell: Das Unternehmen Maike nahm Kredite in Milliardenhöhe auf, indem es riesige Kupferbestände, die in seinen Lagern gelagert und transportiert wurden, bei Banken verpfändete;

Immobilienkrise: Neben dem Handel investierte der Magnat massiv in den Bau von Hotels und Geschäftszentren. Doch die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt ließ diese Gelder „einfrieren“;

Pandemie und Preisverfall: Die strengen Covid-Beschränkungen des Jahres 2022 brachten die Logistik zum Erliegen, während der drastische Rückgang der Kupferpreise auf dem Weltmarkt zu Liquiditätsengpässen und der Unfähigkeit führte, Schulden zu begleichen.

Verhaftung, Insolvenz und die Position der Verteidigung

Der endgültige Zusammenbruch des Imperiums und der Gerichtsprozess entwickelten sich wie folgt:

Spektakuläres Verschwinden: Im Oktober 2023 verloren die Mitarbeiter des Unternehmens den Kontakt zum Chef, kurz darauf wurde bekannt, dass er von der Polizei verhaftet worden war. Im darauffolgenden Monat meldete Maike offiziell Insolvenz an;

Argumente der Anwälte: Vor Gericht betonten die Verteidiger, dass der Unternehmer keine betrügerischen Absichten gehabt habe und das Unternehmen seine Verpflichtungen gegenüber den Banken über ein Jahrzehnt lang regelmäßig erfüllt habe;

Fehler der Banken: Nach Ansicht der Verteidigung war einer der Hauptgründe für die entstandenen massiven Bankverluste ein schwaches Risikomanagementsystem der Gläubiger selbst.

Wichtige Kennzahlen zum Fall Maike Metals und He Jinbi

Kennzahl Details Hauptbeschuldigter He Jinbi (Gründer von Maike Metals, 61 Jahre) Gerichtsurteil Lebenslange Haftstrafe (Berufung eingelegt) Anklagepunkte Vertragsbetrug, Bestechung und Finanzverbrechen Risiko für Banken Über 1 Milliarde Dollar Gründungsjahr des Unternehmens 1993 (Startkapital — 8,7 Tausend Dollar) Historische Position Kontrollierte 25 Prozent der chinesischen Kupferimporte Datum der Insolvenz November 2023

Der Fall He Jinbi bleibt als eines der größten Finanzverbrechen in der Geschichte der globalen Rohstoffmärkte in Erinnerung, das in China infolge der Pandemie und der Immobilienkrise ausgelöst wurde.