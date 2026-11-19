Laut neuen demografischen Prognosen des Pew Research Center wird die Zahl sowohl der Muslime als auch der Christen in den kommenden Jahrzehnten weltweit zunehmen. Es wird jedoch erwartet, dass die Zahl der Muslime schneller wächst. Sollten die aktuellen Trends anhalten, könnten sie bis zum Jahr 2070 zur größten Religionsgruppe der Welt werden.

Nach Berechnungen des Zentrums lebten im Jahr 2020 weltweit 2,02 Milliarden Muslime und 2,27 Milliarden Christen. Es wird prognostiziert, dass die Zahl der Muslime bis 2035 auf 2,57 Milliarden und die der Christen auf 2,52 Milliarden ansteigen wird. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die Zahl der Muslime die der Christen übertreffen könnte.

Forscher führen den Hauptgrund für dieses Wachstum auf die Geburtenraten zurück. Im Zeitraum 2020–2025 entfielen auf muslimische Frauen durchschnittlich 3,1 Kinder, auf christliche Frauen 2,5 Kinder. In anderen Religionsgruppen lag dieser Wert bei durchschnittlich 1,6 Kindern.

Konrad Hackett, leitender Demograf am Pew Research Center, betont, dass die Geburtenrate ein wichtigerer Faktor für die Veränderung der Größe religiöser Gruppen ist als der Konfessionswechsel.

Langfristigen Prognosen des Zentrums zufolge könnte die Zahl der Muslime bis 2070 auf 3,64 Milliarden und die der Christen auf 2,96 Milliarden steigen. Es wird geschätzt, dass Muslime in diesem Zeitraum 35,8 % und Christen 29,1 % der Weltbevölkerung ausmachen werden.

Die Berechnungen berücksichtigen die Altersstruktur der Bevölkerung, Geburten- und Sterberaten, Migration sowie den Wechsel der Religionszugehörigkeit.