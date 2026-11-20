Der Islam könnte bis Mitte der 2030er Jahre das Christentum als die Religion mit den weltweit meisten Anhängern überholen. Dies geht aus Prognosen des renommierten US-Forschungszentrums Pew Research Center hervor.

Den Berechnungen des Zentrums zufolge wird die Zahl der Muslime bis zum Jahr 2035 voraussichtlich 2,57 Milliarden erreichen. Die Zahl der Christen wird zu diesem Zeitpunkt auf etwa 2,52 Milliarden geschätzt.

Den Prognosen zufolge könnte die Zahl der Muslime bei gleichbleibenden demografischen Trends bis 2070 auf 3,6 Milliarden ansteigen, während die Zahl der Christen 3 Milliarden erreichen dürfte. Infolgedessen könnten Muslime 37 Prozent und Christen etwa 29 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen.