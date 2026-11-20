Der Islam könnte bis 2035 die größte Weltreligion werden
Der Islam könnte bis Mitte der 2030er Jahre das Christentum als die Religion mit den weltweit meisten Anhängern überholen. Dies geht aus Prognosen des renommierten US-Forschungszentrums Pew Research Center hervor.
Den Berechnungen des Zentrums zufolge wird die Zahl der Muslime bis zum Jahr 2035 voraussichtlich 2,57 Milliarden erreichen. Die Zahl der Christen wird zu diesem Zeitpunkt auf etwa 2,52 Milliarden geschätzt.
Den Prognosen zufolge könnte die Zahl der Muslime bei gleichbleibenden demografischen Trends bis 2070 auf 3,6 Milliarden ansteigen, während die Zahl der Christen 3 Milliarden erreichen dürfte. Infolgedessen könnten Muslime 37 Prozent und Christen etwa 29 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen.
Experten führen den Hauptgrund für diese Veränderung auf die hohe Geburtenrate unter Muslimen zurück.
Insbesondere lag die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau bei Musliminnen im Zeitraum 2020–2025 bei 3,1. Bei Christen lag dieser Wert bei 2,5 und bei anderen religiösen Gruppen bei 1,6.
Zum Vergleich: Die Geburtenrate, die für eine langfristige Stabilisierung der Bevölkerungszahl erforderlich ist, liegt bei durchschnittlich 2,1 Kindern pro Frau.
Sollten diese demografischen Prozesse anhalten, könnte sich die religiöse Landschaft der Welt in den kommenden Jahrzehnten erheblich verändern.
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