Strafverfahren gegen Navai eingestellt: Rapper aus Kasachstan ausgewiesen

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Strafverfahren gegen Navai eingestellt: Rapper aus Kasachstan ausgewiesen

Gegen den russischen Rapper Navai (Navai Bakirov) in Kasachstan wurde das eingeleitete Strafverfahren eingestellt. Der Musiker selbst wurde aus dem Land ausgewiesen. Dies berichten lokale und internationale Medien unter Berufung auf die kasachische Polizei.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Polizeidepartement der Region Schambyl mitteilte, das Verfahren sei eingestellt worden, da der Rapper seine Tat aufrichtig bereut habe und es sich um einen Erstverstoß handelte. Das Verfahren wurde jedoch aus nicht entlastenden Gründen geschlossen. Diese Entscheidung bedeutet nicht, dass der Musiker für unschuldig befunden wurde.

Zur Erinnerung: Navai wurde am 13. Oktober am Kontrollpunkt „Kordai“ an der kasachisch-kirgisischen Grenze bei der Einreise ins Land angehalten. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs stellten die Strafverfolgungsbehörden eine verbotene Substanz sicher. Daraufhin wurde gegen den Musiker wegen Drogenschmuggels und illegalen Besitzes ermittelt.

Am 15. Oktober hatte ein Gericht die zweimonatige Untersuchungshaft für den Rapper angeordnet. Später wurde das Strafverfahren jedoch eingestellt und Navai aus Kasachstanausgewiesen.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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