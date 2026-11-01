Eltern von Jugendlichen, die eine Frau auf der Suche nach ihrer Katze in Kasachstan belästigt haben, wurden mit Geldstrafen belegt

In Kasachstan wurde eine Frau in der Stadt Aqtöbe, die eine Anzeige für ihre vermisste Katze aufgegeben hatte, von einer Gruppe Jugendlicher systematisch belästigt. Sie riefen von verschiedenen Nummern aus an, miauten wie Katzen, beleidigten die Frau und machten sich über sie lustig. Dies berichtete New Times.kz darüber.

Die Frau gab an, dass sie anfangs 10 bis 12 Mal am Tag angerufen wurde. Später stieg die Zahl der Anrufe auf 50 bis 60 pro Tag. Die Jugendlichen filmten ihre Taten und luden sie auf TikTok hoch. Eines der Videos wurde innerhalb eines Tages 12.000 bis 13.000 Mal angesehen.

Erschöpft von der Situation speicherte die Frau die Anrufaufzeichnungen und wandte sich an die Polizei. Während der Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden wurden drei minderjährige Täter identifiziert.

Die Jugendlichen erschienen zusammen mit ihren Eltern auf der Polizeiwache und entschuldigten sich bei der Frau. Es wurde ein präventives Gespräch mit ihnen geführt. Die Eltern der Jugendlichen wurden wegen mangelnder Aufsichtspflicht administrativ zur Verantwortung gezogen.

Nach Angaben der Frau wurde gegen jeden Elternteil eine Geldstrafe in Höhe von 21.000 Tenge verhängt.