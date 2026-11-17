In Kasachstan wurde ein neuer Schritt zur weiteren Verbesserung und Digitalisierung des Strafverfolgungssystems unternommen. Laut «airpress.kz» haben Polizeibeamte in der Stadt Almaty begonnen, smarte Brillen mit biometrischer Videoanalysefunktion im Rahmen eines Pilotprojekts zu testen. Derzeit wird dieses innovative Gerät als Einzelstück eingesetzt.

Wie funktionieren die smarten Brillen?

Dieses moderne Gerät scannt die Gesichter der Passanten, die sich im Sichtfeld des Patrouillenbeamten befinden, und gleicht diese automatisch mit den Fahndungsdatenbanken der Polizei ab.

Wenn das System eine Übereinstimmung in der Datenbank feststellt, werden die entsprechenden Informationen und Warnungen direkt auf das Display in den Brillengläsern ausgegeben. Dies ermöglicht es dem Polizeibeamten, sofort zu handeln, insbesondere an überfüllten Orten, ohne durch Tablets oder Smartphones abgelenkt zu werden.

Technische Merkmale Funktionen und Kennzahlen Gerätetyp Smarte Brillen mit biometrischer Videoanalysefunktion Testgebiet Stadt Almaty (öffentliche Plätze, Moscheen und belebte Bereiche) Anzahl der Kameras in der Stadt Derzeit 63.000, bis 2032 soll die Zahl auf 130.000 steigen Aktuelle Kennzahl 360 gesuchte Personen wurden durch Kameras festgenommen

Erste praktische Ergebnisse und städtisches Videoüberwachungssystem

Obwohl sich das Gerät noch in der Testphase befindet, hat es bereits erste praktische Erfolge erzielt. Während einer Patrouille in einer der Moscheen in Almaty identifizierte das System der smarten Brille aus der Menschenmenge heraus einen von der Polizei in Schymkent gesuchten Mann. Nach einer Überprüfung der Dokumente wurde er sofort als Verdächtiger festgenommen.

Zur Information: Diese smarten Brillen werden als Ergänzung zum allgemeinen Videoüberwachungssystem der Stadt eingeführt. Nach Angaben der Polizei sind derzeit in Almaty etwa 63.000 Kameras in Betrieb. Es ist geplant, diese Zahl bis 2032 auf 130.000 zu erhöhen. Mit deren Hilfe wurden seit Jahresbeginn bereits 360 gesuchte Personen identifiziert und festgenommen. Das Innenministerium hält den Hersteller der Brillen, deren Kosten sowie die vollständige Liste der angeschlossenen Datenbanken derzeit noch geheim.

Was denken Sie: Wie sehr hilft der Einsatz solcher smarten technologischen Geräte und KI bei der Gewährleistung der Sicherheit durch Strafverfolgungsbehörden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!