Frau in Kasachstan steckt mit dem Kopf in einem Kunststoffrohr-Verbinder fest, während sie ein Video aufnimmt

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Frau in Kasachstan steckt mit dem Kopf in einem Kunststoffrohr-Verbinder fest, während sie ein Video aufnimmt

Die 40-jährige Meken Alimbetova aus der kasachischen Stadt Schymkent geriet in eine unangenehme Lage, als sie ein Video für soziale Medien aufnahm. Die Frau, die in einem Sanitärgeschäft arbeitet, hatte sich einen Kunststoffrohr-Verbinder über den Kopf gezogen, konnte ihn jedoch nicht mehr aus eigener Kraft abnehmen.

Wie lokale Medien berichten, versuchten auch ihre Kollegen, das Kunststoffteil zu entfernen, scheiterten jedoch daran. Infolgedessen sah sich die Frau gezwungen, eine medizinische Einrichtung aufzusuchen.

Laut der Publikation Krisp.kz konnte der Kopf der Frau in der medizinischen Einrichtung befreit werden, ohne das Kunststoffteil zu beschädigen.

Das Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Netzwerken. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts hatte das Video bereits mehr als fünf Millionen Aufrufe erzielt.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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