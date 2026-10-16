Rapper Guf verteidigt Navai nach Drogen-Verhaftung in Kasachstan

Die Legende der russischen Rap-Szene Guf (Alexej Dolmatow) hat auf die Verhaftung seines Kollegen und Freundes, des berühmten Rappers Navai (Navai Bakirow), in Kasachstan wegen des Verdachts auf Drogenschmuggel reagiert. Auf seiner Social-Media-Seite unterstützte er seinen Kollegen öffentlich und erklärte, dass er den Anschuldigungen keinesfalls glaube.

Derzeit wurde vom kasachischen Gericht gegen den russischen Künstler eine zweimonatige Untersuchungshaft verhängt, und auch die offiziellen russischen diplomatischen Stellen haben sich in den Fall eingeschaltet.

„Wir warten auf dem Arbat, mein Lieber!“: Was sagte Guf?

Alexej Dolmatow bezeichnete Navai in seinem Beitrag als Bruder und betonte, dass er nichts mit Drogen zu tun habe:

„Mein Bruder, ich weiß, was für ein ‚Rasta‘ du bist. Überhaupt nicht! Ich werde niemals an die Verleumdungen glauben, die jetzt über dich verbreitet werden! Ich bin sicher, dass alles gut wird! Wir warten auf dem Arbat auf dich, mein Lieber“, schrieb Guf.

Verhaftung an der Grenze und Gerichtsbeschluss: Wie kam es dazu?

Der Ablauf der Ereignisse war wie folgt:

Festnahme an der Grenze: Am 13. Oktober wurde Navai beim Grenzübertritt von Mitarbeitern des kasachischen Grenzschutzes und der Polizei festgenommen. Bei der Durchsuchung seines Autos wurden Drogen gefunden, woraufhin ein Strafverfahren wegen versuchten Drogenschmuggels eingeleitet wurde.

Zwei Monate Haft: Am Morgen des 15. Oktober ordnete das Bezirksgericht Kordai in der Region Schambyl eine zweimonatige Untersuchungshaft für Navai Bakirow an.

Diplomatische Note: Das russische Generalkonsulat in Almaty sandte eine offizielle Note an das kasachische Außenministerium mit der Bitte um eine offizielle Stellungnahme zu dem Fall des russischen Staatsbürgers.

Abgesagte Konzerte und die Aussage seiner Mutter

Diese Verhaftung hat den Tourneeplan des Rappers völlig durcheinandergebracht:

Abgesagter Auftritt in Astana: Nach dem Konzert in Bischkek wurde das für den 14. Oktober in Astana geplante Konzert von den Organisatoren aus „technischen Gründen“ auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das Geständnis der Mutter: Die Mutter des Rappers, Aynur Bakirowa, sagte, das Team des Musikers habe sie damit beruhigt, dass „dein Sohn gleich freigelassen wird, er zahlt eine Strafe und damit ist alles erledigt“.

Auch das Konzert in Moskau wurde gestoppt: Das für den 22. Oktober im berühmten Moskauer „VK Stadium“ geplante große Solokonzert wurde ebenfalls abgesagt; wann es nachgeholt wird, bleibt unklar.

Nach kasachischem Recht gilt der illegale grenzüberschreitende Transport von Drogen als schweres Verbrechen, die Ermittlungen dauern an.