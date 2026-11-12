Halbnackter Mann bricht in Kasachstan durch ein Schulfenster in ein Klassenzimmer ein (Video)

In der Stadt Kaskelen in der kasachischen Region Almaty ist ein halbnackter Mann in eine Schule eingedrungen. Der Vorfall ereignete sich am 11. November während einer Pause zwischen den Unterrichtsstunden. Dies berichtete Nur.kz darüber.

Berichten zufolge rannte der Mann zunächst auf dem Schulgelände umher. Dann schlug er ein Fenster des Klassenzimmers ein und sprang in den Raum, in dem sich Schüler befanden. In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie die Kinder verängstigt schreien und Erwachsene versuchen, den Mann aufzuhalten.