Halbnackter Mann bricht in Kasachstan durch ein Schulfenster in ein Klassenzimmer ein (Video)

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Halbnackter Mann bricht in Kasachstan durch ein Schulfenster in ein Klassenzimmer ein (Video)

In der Stadt Kaskelen in der kasachischen Region Almaty ist ein halbnackter Mann in eine Schule eingedrungen. Der Vorfall ereignete sich am 11. November während einer Pause zwischen den Unterrichtsstunden. Dies berichtete Nur.kz darüber.

Berichten zufolge rannte der Mann zunächst auf dem Schulgelände umher. Dann schlug er ein Fenster des Klassenzimmers ein und sprang in den Raum, in dem sich Schüler befanden. In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie die Kinder verängstigt schreien und Erwachsene versuchen, den Mann aufzuhalten.

Nach Angaben der Polizei der Region Almaty wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Verdächtige wurde festgenommen und in eine Untersuchungshaftanstalt gebracht.

Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln die genauen Umstände des Vorfalls. Im Rahmen der Untersuchung wird auch der psychische Zustand des Verdächtigen überprüft.

Bei dem Vorfall wurden weder Schüler noch Lehrkräfte verletzt. In der Bildungseinrichtung wird den Kindern psychologische Unterstützung angeboten.

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Charos«ZAMIN.UZ» Redakteur
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