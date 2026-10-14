Rapper Navai angeblich an der kasachischen Grenze festgenommen

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Rapper Navai angeblich an der kasachischen Grenze festgenommen

Ein bekannter Rapper, der in der Welt der GUS- und russischsprachigen Musik Berühmtheit erlangt hat, Navai (Navay Bakirov) soll Berichten zufolge von Strafverfolgungsbehörden an der kasachischen Grenze festgenommen worden sein. Medien und verschiedenen Quellen zufolge wurden bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs, das der Künstler steuerte oder in dem er mitfuhr, verbotene Substanzen gefunden.

Dieser Vorfall sorgt in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen, und die Fans warten auf offizielle Stellungnahmen.

Vorfall am Grenzübergang Korday: Erste Details

Den verbreiteten Berichten zufolge hat sich der Vorfall wie folgt entwickelt:

  • Zeitpunkt und Ort des Vorfalls: Der Rapper wurde am 13. Oktober an der kasachischen Grenze am Korday Kontrollpunkt angehalten;

  • Grund der Festnahme: Es wird berichtet, dass bei der Durchsuchung des Autos durch Grenz- und Zollbeamte eine verbotene Substanz (Betäubungsmittel) gefunden wurde;

  • Sicherheitsmaßnahme: Berichten zufolge wurde Navay Bakirov noch vor Ort festgenommen und in eine vorübergehende Haftanstalt (IVS) gebracht.

Rapper Navai angeblich an der kasachischen Grenze festgenommen

Untersuchung und Ermittlungen stehen aus

Bisher liegt noch keine detaillierte offizielle Stellungnahme der kasachischen Strafverfolgungsbehörden oder der offiziellen Vertreter des Künstlers zu dem Vorfall vor:

  • Analyse der Substanz: Es wird erwartet, dass eine Untersuchung angeordnet wird, um die genaue Zusammensetzung und Menge der gefundenen Substanz zu bestimmen;

  • Rechtliche Konsequenzen: Sollten sich diese Informationen offiziell bestätigen, könnte gegen den Rapper ein Strafverfahren wegen Schmuggels oder illegalen Besitzes/Transports verbotener Substanzen eingeleitet werden.

Die endgültigen Schlussfolgerungen der offiziellen Stellen und weitere Details zum Vorfall stehen noch aus.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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