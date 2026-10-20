Autofahrer nutzen weiterhin eine 2023 eingestürzte Brücke

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Autofahrer nutzen weiterhin eine 2023 eingestürzte Brücke

Eine durch Überschwemmungen in Griechenland zerstörte Brücke wurde bis heute nicht repariert. Dennoch überqueren Autofahrer weiterhin das gefährliche Bauwerk.

Die Paleopirgos-Brücke in der griechischen Region Thessalien wurde 2023 offiziell für eingestürzt erklärt. Doch trotz der vergangenen Jahre haben die Anwohner nicht aufgehört, sie zu nutzen. Obwohl Teile der Brücke schwer beschädigt sind und der Mittelteil fast bis zur Wasseroberfläche durchgebogen ist, fahren einige Autofahrer weiterhin über diesen Weg.

Im September 2023 traf der Sturm „Daniel“ Griechenland, Bulgarien und die Türkei. Starke Regenfälle und historische Überschwemmungen kosteten Tausende Menschen das Leben und verursachten Schäden in Milliardenhöhe. Die Naturkatastrophe zerstörte auch wichtige Infrastruktureinrichtungen.

Besonders die Region Thessalien in Griechenland wurde schwer vom Sturm getroffen. Infolge der massiven Überschwemmungen waren 79 Brücken in der Region nicht mehr passierbar. Unter den beschädigten Bauwerken befand sich auch die Paleopirgos-Brücke. Der Mittelteil der Brücke konnte dem Druck der Wassermassen nicht standhalten, bog sich durch und das Bauwerk stürzte ein.

Obwohl sich die Brücke in einem gefährlichen Zustand befindet, überqueren sie Autofahrer weiterhin.

Die Paleopirgos-Brücke verbindet die Küstengemeinden in den Kommunen Tempi und Agia. Daher ist sie eine wichtige Verkehrsverbindung für die lokale Bevölkerung. Doch heute ist der Zustand der Brücke besorgniserregend: Die Mitte ist abgesackt und der zentrale Teil ist nur noch wenige Zentimeter vom Wasser des darunter fließenden Pinios-Flusses entfernt.

Der Zustand des Bauwerks lässt ernsthafte Zweifel an seiner Sicherheit aufkommen. Dennoch riskieren einige Autofahrer die Überquerung.

Der Mittelteil der Betonbrücke über dem Fluss ist eingestürzt.

Offiziellen Angaben zufolge gilt die Paleopirgos-Brücke seit 2023 als eingestürzt und ist seitdem für den Verkehr gesperrt. Interessanterweise wurde die Brücke jedoch nicht vollständig blockiert und es wurden keine Reparaturarbeiten durchgeführt. Aus diesem Grund können Autofahrer, die die Warnschilder ignorieren, das Bauwerk weiterhin nutzen.

Drohnenaufnahmen zeigen die gefährliche Überquerung

Ein von der Zeitung Larissanet Daily Newspaper veröffentlichtes Drohnenvideo zeigt, wie ein Ford Ranger die beschädigte Brücke überquert. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie das Fahrzeug sehr vorsichtig manövriert, als würde es komplexe Hindernisse umfahren, und schließlich die andere Seite der Brücke erreicht.

Anwohner berichten, dass viele Fahrer diesen gefährlichen Weg bevorzugen. Der Hauptgrund ist die große Entfernung der Alternativroute. Ein Umweg erfordert zusätzliche Zeit und Kraftstoff. Deshalb entscheiden sich einige Autofahrer lieber für die Überquerung der eingestürzten Brücke, anstatt den längeren Weg zu nehmen.

Der Wunsch, Zeit und Kraftstoff zu sparen, beseitigt jedoch nicht die Gefahren, die mit der Nutzung des beschädigten Bauwerks verbunden sind. Da der Mittelteil der Brücke abgesackt ist und die Konstruktion schwer beschädigt wurde, ist die Überquerung für Autofahrer ein großes Risiko.

Auch Touristen werden zur eingestürzten Brücke geleitet

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt der Situation ist, dass laut lokalen Informationen auch Touristen bei der Wegbeschreibung manchmal zu dieser Brücke geschickt werden. Erst wenn sie sich dem Ziel nähern, bemerken sie die Warnschilder und erkennen, dass die Durchfahrt verboten ist. Infolgedessen müssen die Touristen entweder umkehren oder das Risiko eingehen, die gefährliche Brücke zu überqueren.

Der Fall der Paleopirgos-Brücke zeigt, wie wichtig die Wiederherstellung wichtiger Infrastrukturen und die Gewährleistung der Sicherheit nach Naturkatastrophen sind. Dass Menschen weiterhin ein Bauwerk nutzen, das offiziell gesperrt, aber nicht vollständig blockiert oder repariert wurde, verschärft das Problem zusätzlich.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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