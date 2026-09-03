724.000-Dollar-Brücke stürzt bei Eröffnungszeremonie fast ein

·9·Welt

In Indonesien endete die Eröffnungszeremonie einer neu erbauten Hängebrücke beinahe in einem unerwarteten Zwischenfall.

Der Vorfall ereignete sich im Dorf Margachinta im Bezirk Pangandaran. Die Brücke, deren Bau etwa 724.000 Dollar kostete, geriet während der offiziellen Eröffnung der „Pongpet“-Hängebrücke in eine gefährliche Lage.

An der Zeremonie nahmen lokale Regierungsvertreter, Militärangehörige und andere Gäste teil. Dutzende Menschen betraten gleichzeitig die fast 60 Meter lange Brücke.

In diesem Moment löste sich das Tragseil der Brücke aus seiner Verankerung, wodurch das Bauwerk schlagartig zur Seite neigte. Das unerwartete Ereignis löste Panik unter den Anwesenden aus.

Die Menschen versuchten sofort, die Brücke zu verlassen. Bei der Eile stürzten einige Personen und erlitten leichte Verletzungen.

Es wurde berichtet, dass die Brücke nicht vollständig einstürzte, da die Haupttragkonstruktion unbeschädigt blieb.

Dass eine so teure Brücke noch vor der offiziellen Inbetriebnahme in einen solchen Zustand geriet, sorgte in den sozialen Medien für großes Aufsehen.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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