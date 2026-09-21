Führt auch unter dem Meer hindurch: Chinas gigantische 55-Kilometer-Brücke (Foto)

Die Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke in China gilt als eines der größten Infrastrukturprojekte, die jemals über dem Meer errichtet wurden. Mit einer Gesamtlänge von 55 Kilometern verbindet dieses Brücken-Tunnel-System die Städte Hongkong, Zhuhai und Macau. Offiziellen Angaben zufolge handelt es sich um die längste Brücken-Tunnel-Meeresquerung der Welt.

Die Gesamtlänge von 55 Kilometern umfasst die Verbindungsstrecke in Hongkong, die 29,6 Kilometer lange Hauptbrücke sowie die Verbindungsstraße nach Zhuhai. Die etwa 42 Kilometer lange Strecke vom Hafen Hongkong bis zu den Häfen Zhuhai und Macau kann mit dem Auto in rund 40 Minuten zurückgelegt werden.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte der Brücke ist, dass ein Teil davon unter dem Meer verläuft. Zum Hauptbrückensystem gehört auch ein 6,7 Kilometer langer Unterwassertunnel. Der Tunnel wurde unter dem Meeresboden verlegt, wobei sein tiefster Punkt 46 Meter unter dem Meeresspiegel liegt.

Um den Unterwassertunnel mit der Brücke zu verbinden, wurden zwei künstliche Inseln errichtet. Der Tunnel besteht aus 33 riesigen Unterwassersegmenten, von denen jedes Standardsegment 180 Meter lang, 38 Meter breit und 11 Meter hoch ist. Ihr Gewicht beträgt jeweils etwa 80.000 Tonnen.

Der Hauptbrücken-Tunnel-Teil des Projekts wurde ursprünglich auf 38,1 Milliarden Yuan geschätzt. Während des Baus stiegen die Kosten, und der genehmigte Kostenvoranschlag für die Hauptbrücke belief sich später auf etwa 48,1 Milliarden Yuan. Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich schließlich auf etwa 127 Milliarden Yuan, was rund 19,1 Milliarden US-Dollar entspricht.

Beim Bau der Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke kamen komplexe technische Lösungen zum Einsatz. Die Hauptbrücke, die künstlichen Inseln und der Unterwassertunnel bilden zusammen ein riesiges Verkehrssystem, das drei große Regionen über das Meer hinweg verbindet.