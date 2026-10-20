Ranking der mächtigsten Armeen der Welt veröffentlicht. Welchen Platz belegt Usbekistan?

Das internationale Projekt Global Firepower hat das Ranking der stärksten Armeen der Welt für das Jahr 2026 veröffentlicht. Dabei wurde das militärische Potenzial von 145 Ländern bewertet. Usbekistan belegt in der Liste den 53. Platz und in Zentralasiendas beste Ergebnis unter den Ländern erzielt.

Den ersten Platz im Ranking belegen die USA. Russland liegt auf dem zweiten, China auf dem dritten Platz. Indien folgt auf dem vierten, Südkorea auf dem fünften Platz.

Zu den Top Ten gehören außerdem Frankreich, Japan, Großbritannien, die Türkei und Italien.

Laut den Daten von Global Firepower sind die PowerIndex-Werte der Länder wie folgt:

USA — 0,0741;

Russland — 0,0791;

China — 0,0919;

Indien — 0,1346;

Südkorea — 0,1642;

Frankreich — 0,1798;

Japan — 0,1876;

Großbritannien — 0,1881;

Türkei — 0,1975;

Italien — 0,2211.

In Zentralasien Usbekistan führend

Unter den Ländern der Region belegt Usbekistan den 53. Platz. Kasachstan liegt auf Platz 58, Turkmenistan auf Platz 78, Tadschikistan auf Platz 100 und Kirgisistan auf Platz 109.

Am Ende des Rankings stehen die Zentralafrikanische Republik auf Platz 143, Belize auf Platz 144 und Bhutan auf Platz 145.

Wie wird das Ranking erstellt?

Laut Global Firepower fließen bei der Berechnung des Rankings über 60 Faktoren ein. Dazu gehören die Anzahl der Militärangehörigen, die Menge an Waffen und Ausrüstung, finanzielle Möglichkeiten, Logistik, natürliche Ressourcen sowie die geografischen Gegebenheiten des Landes.

In den Berechnungen für 2026 wurde zudem der Grad der Internetabdeckung der Bevölkerung als neuer Faktor hinzugefügt.

Je niedriger der PowerIndex-Wert, desto höher wird das konventionelle militärische Potenzial eines Landes bewertet. Theoretisch gilt 0,0000 als bestes Ergebnis, doch laut den Erläuterungen des Projekts ist ein solcher Wert in der Praxis nicht erreichbar.

Neben der Anzahl der militärischen Ausrüstung werden auch die finanziellen und logistischen Kapazitäten des Staates berücksichtigt. So werden beispielsweise in den Daten von Global Firepower für die USA insgesamt 13.032 Flugzeuge und Hubschrauber verschiedener Einsatzbereiche sowie 11 Flugzeugträger aufgeführt.

Gleichzeitig zielt dieses Ranking darauf ab, das militärische Potenzial der Länder zu vergleichen; es spiegelt jedoch nicht vollständig die Einsatzbereitschaft jeder einzelnen Waffe oder Ausrüstungseinheit sowie das Ergebnis eines potenziellen Krieges wider.